El centrista Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala Segunda del Supremo hasta abril de 2027

El centrista Andrés Martínez Arrieta, presidente en funciones de la Sala Penal del Tribunal Supremo, la célebre Sala Segunda, hizo saber a amigos próximos, discretamente, que si no era elegido presidente efectivo -la convocatoria del concurso se termina este miércoles 23 de julio- ya no presentaría su candidatura en sucesivas convocatorias. Deseaba ser presidente para ejercer como tal porque el interinato abierto con la salida de Manuel Marchena a primeros de diciembre de 2024 -quien rechazó seguir en funciones- no se lo permitía. Y, finalmente, el sector progresista, que apoyaba la candidatura de la magistrada Ana Ferrer, ha llegado a la conclusión de que enrocarse no produciría más que una prolongación de un vacío que la inercia de la etapa anterior iría llenando.

"Han sido ocho meses de agonía. No tiene sentido prorrogarla", dijo un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)a este periódico. Martínez Arrieta presidirá hasta abril de 2027, cuando cumple la edad de jubilación de 72 años. Ana Ferrer, finalmente, decidió retirar su candidatura. El sector progresista también respaldará a Pablo Lucas como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sala III), quien será finalmente presidente efectivo -ya lleva más de dos años en funciones- quien ejercerá la presidencia hasta mayo de 2026 cuando cumple 72 años y se jubile. El sector progresista renuncia así a la candidatura de la magistrada Pilar Teso.

El planteamiento de los progresistas era sencillo. Nombrar a Ana Ferrer o a Pilar Teso para sus respectivas salas y que el sector conservador, propusiese al candidato de su preferencia para cualquiera de las dos Salas. Pero la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que cuenta con 7 u 8 afiliados entre los vocales propuestos por el Partido Popular advirtió: ni Ferrer ni Teso pasarán. El argumento fue que ni Martínez Arrieta ni Lucas eran sus candidatos purasangre.

Era post-Marchena

Con todo, lo que falló al sector progresista fue la decisión de la presidenta del CGPJ y el Supremo, Isabel Perelló, de no respaldar totalmente a Ferrer. Si bien se considera amiga de la magistrada, su pretexto fue que los compañeros de la Sala Segunda eran reacios -como resultado de una campaña orquestada contra ella por romper la disciplina soviética vigente- a apoyar a Ferrer. En cuanto a Teso, la presidenta Perelló hizo saber desde el primer momento que nunca la apoyaría.

Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Francisco de Viroria, no ha estado de acuerdo, 'sotto voce', con algunos de los avatares de la Sala Segunda durante los últimos meses. En especial con la manera en que el juez Ángel Hurtado ha instruido el caso del correo del 2 de febrero de 2024 de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Mantuvo en el despacho de Hurtado un enfrentamiento subido de todo con el instructor. Pero estando en funciones, las discrepancias no fueron a más.

El despacho del presidente de la Sala Segunda permanece vacío desde que Marchena lo abandonó a primeros de diciembre pasado esperando al sucesor. Ahora Martínez Arrieta empieza la era efectiva post-Marchena.

Suscríbete para seguir leyendo