El Gobierno retomará en septiembre la ley de ‘lobbies’ y trata de poner al PP frente al espejo tras el caso Montoro

El caso Montoro está centrando todos los contraataques del PSOE y el Gobierno para intentar cercar a Alberto Núñez Feijóo y a partir de septiembre se colará también en la agenda legislativa. El Gobierno pretende “recuperar y llevar al Congreso en cuanto volvamos a arrancar el periodio de sesiones” la ley de lobbies, una norma para endurecer la regulación de las actividades de los grupos de interés, según ha adelantado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en rueda de prensa desde Ferraz tras la celebración de la ejecutiva socialista. Una reforma que, según consideran, habría contribuido a frenar los hechos por los que se ha imputado al ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su equipo en el ministerio de Hacienda por modificar leyes a cambio de pagos.

La portavoz de los socialistas ha tratado de poner a los populares frente al espejo recordando que se abstuvieron en su admisión a trámite. Al igual que el pasado mes de junio, cuando se votó la modificación del reglamento del Congreso para hacer más transparente la agenda de reuniones de los diputados con los lobbies. El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés está en fase de enmiendas desde el pasado mes de febrero y la intención ahora es sacarla del cajón para acelerar su tramitación.

La norma obligará a los grupos de interés a inscribirse en un registro y hacer públicas las reuniones que mantengan con ministros, secretarios de Estado o altos cargos que formen parte del proceso de decisiones. Todas estos contactos quedarán registrados y pasarán a formar parte de la huella normativa. Por otro lado, el personal público deberá comprobar que quien se ponga en contacto con ellos está inscrito en el registro. Además, el proyecto de ley establece que ningún alto cargo público podrá ejercer lobby en materias relacionadas con su competencia en los dos años siguientes a su cese.

Desde el PSOE están agitando el caso Montoro para reforzar su tesis de que la corrupción en el PP es “estructural”, frente a la trama del caso Cerdán que acotan al ex secretario de Organización, Santos Cerdán, el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. “Es el tercer acto, tras la Gürtel y la Kitchen. No es un caso aislado, es estructural e intrínseco, donde la corrupción no es una anomalía ni una anécdota”, acusaba Mínguez desde Ferraz.

Frente a la estrategia del PP de marcar distancias con el ex ministro de Hacienda, los socialistas se afanan en buscar vinculaciones negando que “no es pasado, es presente”. Para ello inciden en que Feijóo recuperó al equipo económico de Montoro, que colaboró con la elaboración del programa electoral. Asimismo, recuerdan que 38 de los actuales diputados del grupo parlamentario del PP coincidieron con el ex ministro de Hacienda “y aplaudieron sus recortes”. “Es la metodología que utiliza el PP, con el equipo económico presente en el programa electoral, la ponencia de su congreso e, incluso las votaciones” en el Congreso, añadía Mínguez para poner en tela de juicio que los populares votasen en contra, por ejemplo, del gravamen a los beneficios de la banca y las energéticas.

Presión sobre Feijóo

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también puso en duda esta mañana si Feijóo actuaría en beneficio de las pretensiones de grandes empresas si llega al Gobierno. “La única pregunta a Feijóo es si Génova 13 sigue teniendo el cartel de ‘se vende’", dijo en referencia a su pretensión de derogar leyes del Ejecutivo socialista como la de vivienda. “¿Hay algún poderoso detrás?”, inquirió.

Desde que el pasado viernes se levantó el secreto de sumario del caso, en el PSOE han elevado la presión para acusar a la actual dirección de Génova de amparar la corrupción ante la falta de reacción. "El PP puso a la venta el BOE, eso merece una explicación", ha reclamado la portavoz del PSOE para ironizar que "ahora no quieren hablarnos de mafia".

