Más de 800 personas claman en Barcelona contra el racismo y los disturbios en Torre Pacheco: "No nos callaremos"

"¡Aquí están las antiracistas!". Con este grito unánime ha arrancado la manifestación en Barcelona que ha congregado a 800 personas, según la Guardia Urbana, -la mayoría migrantes- enrabiadas, indignadas y dolidas tras los disturbios en Torre Pacheco. Convocados por una quincena de entidades lideradas por SOS Racisme bajo el lema 'Contra las expulsiones, las cacerías y las leyes de extranjería', todos los asistentes se han unido este jueves por la tarde en una reivindicación por sus derechos y su integridad: "¿Necesitamos que nos maten para que hablemos de racismo?".

Desde la capital catalana han mostrado su solidaridad con Torre Pachecho. "¡No estás sola!", han gritado al unisono, el mismo día que la jueza ha enviado a prisión al ultra de Mataró detenido por incitar la "cacería" de Torre Pacheco y tener armas sin permiso. "No estamos llorando, estamos luchando, plantando cara ante lo que no aceptaremos nunca en nuestra vida. Delante de los fascistas no nos callaremos", ha alzado la voz Cheikh, de SOS Racisme Catalunya, "negro, moro, català y español", ha querido dejar claro. Con la misma contundencia ha avisado de que no se integrarán en un "sistema fascista".

"Tengo miedo por el futuro de mis hijos"

Entre la multitud de personas se encontraba una mujer de Sudán que lleva viviendo en Barcelona diez años. "Tengo miedo por el futuro de mis hijos", que han nacido en la ciudad. Le cuesta encontrar palabras para expresar lo que siente "Vergüenza por lo que está pasando, rabia, no sé". Asegura que hay "falta de información". "¿Cómo que quitamos el trabajo?", pregunta cuestionando los argumentos de los ultras contra los inmigrantes.

Mercè Amor es profesora de Historia y trabaja en una asociación del Raval, donde más del 50% de sus vecinos son migrantes. "El problema no es Torre Pacheco, es que Torre Pacheco es la chispita que demuestra que hay un discurso que está calando mucho en la gente, que se cree las mentiras". Va acompañada de su amigo Youseff, que opina que "hay un racismo estructural". "No puede ser que el ministerio esté estudiando denunciar a Lamine Yamal por contratar a personas con enanimos y no esté estudiando denunciar lo que esta pasando en Torre Pacheco", critica.

"Nos toca a todos"

Sara, una mujer trans de la comunidad gitana, explica a este diario cómo una amiga suya que venía a la manifestación ha sido amenazada por un grupo de chicos jóvenes que le han dicho "estás para pegarte". "Llevamos viviéndolo desde hace 500 años", ha lamentado. "Nos toca a todos".

En el manifiesto que han leído desde la plaza Sant Jaume, han alertado del avance del "fascismo, el racismo estructural y la violencia policial". Avisan de que en las calles se están organizando “verdaderas persecuciones racistas contra personas migradas”, como sucedió en Torre Pacheco, un hecho que aseguran que no es aislado.

“Es la ejecución violenta de una idea normalizada e institucionalizada: que los cuerpos migrados, y especialmente los musulmanes, no merecen derechos”, claman. Insisten en que “grupos neonazis y terroristas” están organizando agresiones físicas a través de redes sociales sin consecuencias. “¿Donde está la policía digital, el Estado? ¿Por qué no actúan con la misma rapidez con que reprimen nuestras denuncias o vigilan nuestras vidas?”.

Por eso exigen “medidas contundentes contra el terrorismo supremacista blanco”. "Desde los barrios populares hasta los asentamientos, nuestras comunidades están resistiendo frente al abandono institucional, las amenazas criminales y el acoso constante. El discurso del odio avanza con la pasividad de quienes se dicen progresistas", dicen.

