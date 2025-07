Detenido uno de los autores del llamamiento en redes a hacer una "cacería" de migrantes en Torre Pacheco

La Guardia Civil ha detenido en Mataró (Barcelona) a C.L.F., uno de los organizadores de la plataforma de Telegram Deport Them Now EU, canal dedicado a la extensión del odio a los inmigrantes, el más frecuentado por los alborotadores ultras que se han dado cita durante tres noches de violencia en Torre Pacheco.

Instigando con mensajes de odio e invitaciones a "la reconquista" desde enero pasado, el canal había destacado durante los desórdenes de estos días por haber convocado en varias ocasiones a sus seguidores a secundar una "cacería" contra magrebís en la localidad murciana, que tenía al vecindario ya en tensión por la paliza que recibió un vecino anciano por parte de un joven supuestamente de origen marroquí.

A C.l.F. le atribuye la Guardia Civil un delito de incitación al odio, y cierto nivel de dirección en la campaña ultra desatada estos días, por ser el catalizador de la plataforma de Telegram.

Como adelantó este diario, Deport Them Now EU no es una cuenta extranjera. Había sido creada en España con apariencia de red continental para darle un aval europeo a sus incitaciones. Para ello, sus creadores habían fabricado cuentas filiadas de la principal, simulando una capilaridad nacional con perfiles de Deport Them Now en Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda.

Tratando de revestirlos de autenticidad, en esos canales se emitían mensajes en inglés dando instrucciones para ordenarse, alertar sobre incidentes con inmigrantes y conseguir "la mayor deportación en la historia de Europa", si bien la mayor parte de esos canales registraba interacciones sobre todo españolas. "Era una cuenta escaparate, dedicada tanto a la captación como a la agitación", explicaba este lunes a este diario una fuente policial conocedora del fenómeno.

Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). / Martín C. - Europa Press

En un registro practicado en su domicilio, la Guardia Civil -que actúa como policía judicial para el Juzgado de Instrucción 4 de San Javier- ha incautado dos ordenadores y otro material informático. Telegram dejó en la tarde del lunes de mostrar contenidos de los canales Deport Them Now EU y su filial Depòrt Them Now Spain, explicando que procedían a la dispersión de violencia.

Actividad en Cataluña

La misma plataforma en redes sociales está detrás de varias concentraciones organizadas con Vox y batidas de patrullas vecinales que han tenido lugar en los últimos meses en el área metropolitana de Barcelona.

"Nos reafirmamos a que siga en pie, dado que es legítima, la convocatoria de patrullas vecinales para dar caza a los magrebís delincuentes", dice un comunicado emitido por eport Them Now Spain el lunes 14 de julio en Telegram, en el que hacía un llamamiento a acudir a la localidad murciana. Pero no es el único llamamiento que viene haciendo este canal. Afloró en Telegram el dos de enero de este año, y a lo largo de estos meses ha estado propagando 'bulos', 'fake news' y vídeos, algunos con inteligencia artificial, manipulando datos y situaciones sobre la inmigración ilegal en España y en toda Europa.

El 24 de febrero alentó su primera manifestación pública en Barcelona, que, entre otras acciones, consistió en empapelar y dar billetes falsos de retorno a Marruecos a las personas magrebís que los ultras se encontraban por la calle. El 22 de marzo participaron en una protesta bajo el lema 'No a la islamización de Terrassa', convocada con Vox. Una manifestación que se repitió el 10 de abril. El viernes 28 de marzo, seguidores de esta plataforma se presentaron ante un centro de atención social en Barcelona, en el distrito de Sarrià.

El motivo en estas acciones es siempre el mismo: exigir la deportación de los inmigrantes y "defender España". Bajo ese supuesto activaron una marcha en Mataró el pasado 6 de junio bajo el lema 'O sus hijos, o los tuyos', organizada conjuntamente por la Plataforma Veïnal per la Seguretat de Mataró, en el que se recomendaba a los manifestantes asistir con gas pimienta para atacar a los inmigrantes y achacarles el problema de la inseguridad.

Patrulla de madrugada

Diversos seguidores activos de los chats de deportación se han dedicado a fomentar y organizar patrullas vecinales en diversos municipios, principalmente en Catalunya, para tomarse la justícia por su mano. La noche del pasado 27 de junio organizaron una patrulla en la que recorrieron l'Hospitalet de Llobregat, desde Can Serra hasta el barrio de la Florida desde las diez de la noche hasta la una de la madrugada. "Se recomienda llevar encima spray de pimienta u otros medios de protección legal", recomendaban desde el grupo de Telegram. "El objetivo es disuadir, proteger y observar, no buscar el conflicto", añadían.

El 4 de julio también auspiciaron la concentración vecinal 'Fuera okupas' en Sabadell, que terminó con importantes altercados. También hicieron llamamientos para recorrer las Ramblas de Barcelona y el barrio del Raval, en Barcelona. En la misma fecha tenía lugar en Alcalá de Henares (Madrid) otro ensayo, después de que hubiera sido violada una vecina de la ciudad, de lo que las Fuerzas de Seguridad consideran una campaña para alentar altercados xenófobos en toda España este verano.

La protesta en Alcalá fue organizada por el grupo neonazi Núcleo Nacional, nacido en el maga de los escraches del invierno de 2023 en la calle Ferraz de Madrid. Con solo 500 asistentes y sin atraer la complicidad de los vecinos, fracasó.

Limpiar Murcia

A partir del 10 de julio, cada vez eran más usuarios los que preguntaban en este grupo por sus localidades y trataban de unirse a las distintas patrullas ciudadanas que se estaban organizando. Un usuario puso el foco en la zona de Murcia el 10 de julio. "Vamos a limpiar Murcia, yo tengo lo que haga falta: armas, puños americanos, sitio para quedarnos. Me conozco esta zona como la palma de la mano. Tenemos que ir a saco: moreno que veamos, paliza. Y si es un moro anciano, mejor que mejor. Tengo hasta un par de pozos ciegos pa tirar a alguno si hace falta".

"Yo vivo en Murcia, si queréis organizar algo para esta noche decirlo: yo pongo coche. Moro que nos encontremos moro que se da una paliza. Y podríamos conseguir una cabeza de cerdo y dejarla en la puerta de la mezquita de Torre-Pacheco. Tenemos que responder con total terrorismo", decía otro usuario. "Para esta noche estamos buscando gente para hacer ya un primer aperitivo, pero ya sabéis que es ir a darle cualquier moro que nos encontremos: sin importar edad y con dureza".

A partir de las nueve de la noche del 10 de julio se fue gestando el encuentro. "El sitio tenemos que ver bien donde nos vemos no vaya a ser que aparezca la Guardia Civil". Hay quien habla de usar gas pimienta, bates de béisbol. Y quien señala también los comercios. "Cualquier comercio magrebí fuego a él: Teterias, kebabs, mezquitas... Que nos importe ya si son honrados o no". "Es una guerra civil", responden varios usuarios. Hay quien habla de "purga". Y al fin, cuando se comparte un falso video de la agresión a un anciano en Torre Pacheco, el grupo empieza a organizar la cacería para el 11 de julio.

Expertos de las Fuerzas de Seguridad, en su labor de monitoreo en redes han seguido desde el pasado mes de febrero una campaña para agitación xenófoba de ultraderechistas que ha terminado tomando cuerpo de realidad en el verano. Análisis internos de Interior atribuyen a la acción de estas "milicias digitales" -como las llama un especialista de la Seguridad del Estado- un éxito notorio de audiencia solo en la tensión en Torre Pacheco: 51 millones de impactos entre la audiencia en redes sociales.