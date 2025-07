ERC ve insuficiente la nueva financiación y exige "concreciones"

El vaso medio lleno para Cataluña. Así es como ERC ve el acuerdo que han alcanzado este lunes el Gobierno y la Generalitat sobre la financiación. "La música suena bien, pero las concreciones son mínimas", ha dicho el portavoz adjunto del partido, Isaac Albert. La opinión de los republicanos era una de las más esperadas de la jornada, ya que fue este partido quien puso esta reivindicación sobre la mesa tanto al PSOE como al PSC a cambio de dar estabilidad a Pedro Sánchez en el Congreso y a Salvador Illa. El partido de Oriol Junqueras no está satisfecho con el resultado, pero ve margen para reconducir la situación.

Hay dos elementos clave del acuerdo de financiación que en ERC no acaban de ver claro. El primero es que considera que la hacienda catalana, pese a ganar en competencias, sigue teniendo una posición "subordinada" respecto a la hacienda estatal. Ellos querrían una Agència Tributària de Catalunya (ATC) con más margen de maniobra respecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT): "La hacienda catalana tiene que tener autonomía. Coordinación sí, subordinación no".

El segundo elemento que ERC ve con recelo es que considera que no hay una apuesta decidida porque la nueva financiación respecte el principio de ordinalidad, es decir, que en el reparto de recursos entre las comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios menos ricos. En el acuerdo de este lunes suscrito entre el Gobierno y la Generalitat este principio solo queda recogido en el preámbulo del texto, pero no en la parte efectiva donde se recogen los acuerdos. "Que salga solo en el preámbulo demuestra que el PSOE arrastra los pies. Valoramos que se mueva, pero necesitamos más concreción", ha concluido.

Pero para ERC no todo es negativo para Cataluña. Por ejemplo, considera que el acuerdo de este lunes es la asunción definitiva por parte del Gobierno de que la Agència Tributària de Catalunya debe tener un papel mucho más relevante hasta el punto de algún día recaudar todo el IRPF. Esto supone que Cataluña pase de recaudar 5.000 millones en impuesto a 30.000 millones. "Es un elemento claro e importante que queremos poner en valor", ha dicho.

Además, para el partido de Junqueras hay otro elemento positivo a tener en cuenta y es que ya nadie cuestiona que Cataluña merece una nueva financiación. Esto se demuestra en que, incluso el PP acepta que la Generalitat necesita un cambio en sus finanzas, según ERC. "Incluso Feijóo lo dice. La insuficiencia de recursos que sufre el país es grave y afecta a los servicios públicos", ha concluido.

Un futuro incierto

¿Y ahora qué? Para ERC el acuerdo que se ha presentado este lunes es insuficiente para levantar el veto a negociar los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos catalanes de 2026. "No estamos ni más lejos ni más cerca [de aprobar unos nuevos presupuestos]. No habrá nuevos acuerdos hasta que no se hayan cumplidos los que hay pendientes", ha dicho Albert. Sin embargo, no es un rechazo definitivo. Los republicanos consideran que la legislatura aún tiene vida.

Ahora, pues, ERC por un lado y el Gobierno por el otro, darán los siguientes pasos. El partido de Junqueras presentará antes de acabar el mes una ley en el Congreso para que Cataluña recaude sus impuestos que será mucho más ambiciosa de lo que hay han pactado el Gobierno y la Generalitat. Por su parte, el Gobierno, tras el verano, presentará las concreciones de lo que hay pactado con la Generalitat. Será entonces si se verá si las dos partes pueden acercar posiciones o no.

La ausencia de Montero

Más allá de si están más o menos de acuerdo con el nuevo modelo de financiación, ERC se ha mostrado muy crítica con que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se haya ausentado este lunes de la reunión de la Comisión Bilateral. "No sé si es una buena señal. Si el acuerdo de hoy tuviera que ser un gran acuerdo, quizá sería mejor que estuviera una de las protagonistas fundamentales de este acuerdo", ha dicho el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en TV3. En cambio, el Gobierno ha quitado hierro a la ausencia y ha dicho que la vicepresidenta, por ley, no tiene asignado un puesto en la Bilateral.

