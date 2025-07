Feijóo, a los socios del Gobierno: "Esto va de Sánchez o de decencia"

El "o Sánchez o yo" que pronunció Alberto Núñez Feijóo el pasado domingo en el cierre del 21º congreso del PP se ha vuelto a escuchar este miércoles en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los presuntos casos de corrupción en el seno del PSOE. Aunque en este caso, el líder de los populares lo ha modificado un poco para elevar la presión sobre los aliados del Gobierno de coalición y que respalden una moción de censura: "Esto va de Sánchez o de decencia. Allá ustedes".

En un duro discurso en el que ha arremetido contra el presidente del Gobierno, al que ha acusado de "ensuciar todo" y liderar "una organización criminal" desde que llegara a la Moncloa, Feijóo ha lamentado que los socios del Ejecutivo sigan dando apoyo a Sánchez. No obstante, el líder de los conservadores tampoco ha hecho nada para intentar atraer a su lado a estas formaciones, a las que ha criticado duramente.

"Esto no va de Sánchez o la ultraderecha, esto va de Sánchez o de decencia. Lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro donde estoy, del lado de la decencia, igual que los españoles saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas, se pongan como se ponga", les ha dicho.

Segundos antes, el líder del PP ha arremetido contra las formaciones "progresistas de izquierdas" que "no van a mover un dedo" contra Sánchez; contra EH Bildu, de quien no espera nada porque "robar es aún menos que matar"; contra Sumar por el caso de Íñigo Errejón; y especial inquina ha mostrado con el PNV: "Uno no sabe bien si viven subyugados o subvencionados. [...] Quién les ha visto y quién les ve". Sin embargo, no ha hecho mención alguna a Junts, formación con la que los populares se han abierto a hablar en los últimos días para buscar acuerdos dentro de "la Constitución y la ley".

Las propuestas populares

La mayor parte de la intervención de Feijóo ha estado enfocada a criticar al líder de los socialistas y denostar el plan contra la corrupción que ha anunciado. "¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones", le ha espetado. Después, le ha planteado cuatro "medidas reales" para acabar con la corrupción: reforzar el personal y los recursos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; retirar las leyes impulsadas por Félix Bolaños para reformar la Justicia; cesar al fiscal general del Estado; y cambiar la composición actual del Tribunal Constitucional para que no haya "sombra de partidismo".

"No lo va a hacer porque usted necesita el deterioro institucional", ha admitido el propio Feijóo nada más poner sobre la mesa estas medidas. En este sentido, el líder del PP le ha reprochado a Sánchez que no llegase a la Moncloa para "limpiar nada, sino a ensuciar todo, su partido, la política y la nación de la que no es digno representante". Al hilo de los discursos de las últimas semanas, ha hecho hincapié en que el "origen" del proyecto de Sánchez está en la "corrupción". "Un día se plagia una tesis, otra se convive con prostíbulos y así poco a poco se va moviendo el umbral ético", le ha dicho.

