Abascal ataca a Feijóo y pide en el Congreso expulsar a "todos" los migrantes "que han entrado ilegalmente"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lideró este miércoles el abondono de su grupo parlamentario cuando Pedro Sánchez se subió a la tribuna del Congreso para dar cuenta de los casos de corrupcion. Pero regresó cuando llegó el momento de la intervencion de Alberto Núñez Feijóo. Precisamente, Abascal dedicó más minutos de su intervención al presidente del PP que al jefe del Ejecutivo.

No obstante, el líder de Vox comenzó respondiendo a Pedro Sánchez que "el plan estatal contra la corrupción ya existe" y se llama "Código Penal. Pero criticó que lo exponga el mismo que "ha rebajado" la normativa "eliminando el delito de sedición, rebajando los delitos de malversación". "Un plan estatal contra la corrupción que existe porque existe la Guardia Civil a la que han querido caricaturizar, a la que han desautorizado y porque existen los jueces independientes a los que quieren controlar. Ya existe el plan estatal contra la corrupción", recriminó Abascal antes de añadir que "para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión".

Y avisó de que no descansarán "hasta que la mafia se siente en el banquillo, desde el último chorizo hasta el número uno, hasta este presidente indecente, corrupto y traidor".

Inmigración

Además de las palabras contra la propuesta lanzada por Sánchez, Abascal aprovechó su turno en la tribuna para ahondar en su posición de "expulsar" a todos los migrantes que están "ilegales" en España. Y ahondando en la polémica de este lunes, y de que dede Vox no concretan que haya que deportar a ocho millones de personas porque esa cifra concreta "no la sabemos" ya que "esos datos no lo saben ni la policía ni el Gobierno".

"Lo que sí sabemos es que los que han entrado ilegalmente se tienen que ir todos", exclamó Abascal arropado por los aplausos de sus parlamentarios, porque "se tienen que ir todos los que han venido a violar, a matar, o a robar. Los que vengan a imponer religiones extrañas que menosprecien a la mujer se tienen que ir todos. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres". Para Abascal, "es muy sencillo" y "todos los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que volver a sus países".

Feijóo

Pero además de exponer su ideario, Abascal buena parte de su intervención al Partido Popular y contra Feijóo, del que dijo que quiere "heredar el poder porque cree que le toca en este turnismo bipartidista" y, para ello, se ha centrado en ignorar la capacidad de Vox para "reducir las alternativas".

Sin embargo, para el líder de Vox, tanto PP como PSOE están "engañando y estafando a los españoles, porque el Partido Popular y el Partido Socialista, ahora mismo, son solo los dos actores distintos de una misma comedia que se repite hace mucho tiempo". Tal sintonía que, para Abascal, Feijóo tiene "tentaciones de convertirse en el PSOE azul".

"Me parece legítimo que usted aspire a representar a un socialismo o una socialdemocracia que no tenga la desfachatez que hemos visto hasta ahora, hasta en la forma de robar. Me parece legítimo y bien que algunos votantes socialistas decentes tengan algún partido al que votar, pero hay que decirlo claramente, Ustedes pretenden hacer lo mismo", recriminó el preside de Vox a Feijóo, que otros partidos conservadores en Portugal, en Alemania, en Austria y en Polonia: "formar acuerdos gobiernos con los socialistas".

