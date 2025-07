Feijóo se compromete a un "Gobierno en solitario" sin "cordón sanitario a Vox": "O Sánchez o yo"

Alberto Núñez Feijóo ha cerrado el 21º congreso nacional del PP con un discurso en el que ha esbozado cuáles serían sus primeras decisiones si llega a la Moncloa tras unas elecciones generales que no tocan hasta 2027, pero que ve cerca por el caso de corrupción que ha estallado en la cúpula del PSOE y que tiene desestabilizado a Pedro Sánchez. Feijóo se imagina al frente de un Gobierno “limpio” que aspira a presidir en solitario. Eso sí, en esa nueva etapa que nadie le pida que ponga vetos para pactar medidas con Vox, el PSOE o Junts. Solo se negará a dialogar con EH Bildu, ha adelantado. "La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener", ha añadido. "O Sánchez o yo", ha espetado.

El político gallego ha afirmado que el único Ejecutivo en coalición hasta la fecha, el presidido por Sánchez con sus alianzas con Podemos y Sumar, "no ha funcionado" y no quiere darle ese "espectáculo" a los españoles "en los Consejos de Ministros". Su deseo es que el Gobierno sea monocolor, azul, el del PP, aunque se abre a "alianzas en el Congreso" en que solo se negará a hablar con EH Bildu hasta que este grupo, ha concretado, no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes. A Aitor Esteban (PNV), Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC) les ha advertido de que pueden llegar a acuerdos, pero si caben "en la Constitución". "No se me da bien someterme al independentismo. En Galicia le hemos ganado al nacionalismo y al independentismo", ha apuntado en referencia a sus mayorías absolutas en esa comunidad autónoma durante 14 años.

El jefe de la oposición ha pensado ya en las primeras medidas que tomará en los primeros 100 días en la Moncloa: entre otras, un plan para la “regeneración democrática e institucional”, otro para mejorar el acceso a la vivienda y una hoja de ruta para salir del "infierno fiscal" con una bajada generalizada de impuestos. Aunque la iniciativa que ha cosechado el aplauso más largo ha llegado después de mencionar que cree que hay que reducir la inmigración ilegal. "Quien venga a trabajar, será bienvenido, pero a quien viene a otra cosa le diremos con claridad: 'Aquí no". También ha sido caluroso el respaldo del auditorio cuando ha hablado de la defensa del español y del "equilibrio y cordialidad" que quiere entre esa lengua y las cooficiales.

En su discurso este domingo, Feijóo ha mirado más al futuro que al presente, aunque ha dedicado varios minutos también a criticar la acción de Sánchez en la Moncloa. "Le acuso de dañar la convivencia de los españoles. Le acuso de abandonar la centralidad y someter a su partido y a España en las minorías en todo (...) Le acuso de trocear el Estado, las fronteras, la caja común, la acción exterior, la política migratoria, todo a costa del bien común”, ha enumerado el jefe de la oposición rememorando la famosa carta del escritor frances Émile Zola en 1898. “La España de 2025 es más desigual que en 2018”, ha lamentado entre aplausos en referencia al daño que cree que ha hecho Sánchez al país. “Yo acuso pero me comprometo a que la política no sea resistir a costa de todo”, ha continuado antes de asegurar que anticipará elecciones si no consigue sacar los Presupuestos Generales del Estado o pierde el favor de sus socios.

Aviso sobre las encuestas

Feijóo ha exhortado a los suyos a trabajar para conseguir la cifra que repite estas últimas semanas: quiere que el PP logre 10 millones de votos en las próximas generales para gobernar en solitario. En 2023, el partido ganó los comicios y obtuvo 8,1 millones de papeletas, un número insuficiente para alcanzar la Moncloa. Y como hace dos años uno de los fallos de los populares fue confiar en los sondeos demoscópicos que les aseguraban llegar al Gobierno, él advierte: "No nos confiemos en la sonrisa de las encuestas, la única que vale es la de las urnas".

El discurso ha acabado con abrazos y aplausos en el escenario de Feijóo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Cúpula ratificada

Antes de la tercera y última jornada del congreso, Feijóo ha cometido un comité ejecutivo nacional para ratificar a los miembros de la nueva cúpula que encabeza Miguel Tellado, como nuevo secretario general, e incluye a los vicesecretarios y a los portavoces en el Congreso, Senado y el Parlamento europeo.

