Albiol defiende que el PP dialogue con Junts para presentar una moción de censura contra Sánchez y convocar elecciones

El alcalde de Badalona y presidente del congreso del PP, Xavier Garcia Albiol, ha defendido dialogar con Junts para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y convocar elecciones. "Yo sería partidario de negociar una moción de censura con el compromiso de que sirva de manera inmediata para convocar elecciones", ha asegurado en declaraciones en Catalunya Ràdio. A su juicio, los populares tiene "la obligación" de dialogar con todas las formaciones, menos con la CUP y Bildu.

Albiol ha planetado que, por ejemplo, el PP puede ponerse de acuerdo con la formación de Carles Puigdemont en materia de rebajar impuesto. Preguntado por la opinión contraria del líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha tratado de salir del paso asegurando que en el partido hay "diversidad de opiniones en algunos aspectos" pero que, pese a ello, hay un proyecto común.

Las "consecuencias" pasadas

Justo después, el alcalde de Badalona se ha dirigido a Ifema (Madrid), donde el PP está celebrando su 21º congreso nacional, un cónclave que él preside por designación de Alberto Núñez Feijóo. Albiol ha sido preguntado a la llegada sobre las denuncias contra la corrupción que lanzaron el viernes tanto Mariano Rajoy como José María Aznar y ha dicho que el PP ya pagó "las consecuencias" de sus propios escándalos con la salida de la Moncloa por la moción de censura que, en 2018, presentó Pedro Sánchez. Según Albiol, "en ningún caso" esa corrupción, con nombres como el 'caso Gürtel' y el 'caso Kitchen', tuvieron "episodios" como los que se están viendo "en las últimas semanas" en el PSOE, en referencia a las mordidas que habrían cobrado los exsecretarios de organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Preguntado por las acusaciones de "comportamientos inadecuados" del socialista Paco Salazar, que Sánchez quiere incorporar como adjunto a la secretaría de organización del PSOE, Albiol ha asegurado no querer hacer "demagogia" y ha animado a presentar denuncia. "Lo que no voy a hacer es demagogia con cuestiones que no conozco (...) Si ponen una denuncia, la justicia acabará investigando si ha habido alguna cosa. Hay que ser muy serio y muy responsable [con estos asuntos]. Si hay un abuso, una denuncia y a partir de ahí empezar a hablar", ha declarado Albiol a los medios de comunicación.