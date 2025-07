Illa ejerce de escudero de Sánchez: "Lo está haciendo muy bien. Cuando lo atacan a él, atacan a todo el partido"

El jefe del PSC y president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ya había anticipado que acudiría al comité federal con la firme intención de partirse el lomo por Pedro Sánchezy dispuesto a poner la cara, incluso accediendo a que una de sus dirigentes, Montse Mínguez, sea a partir de ahora la portavoz del PSOE para tratar de capear uno de los peores temporales que afronta el partido. Y así ha sido. El líder de los socialistas catalanes ha ejercido de fiel escudero del secretario general y presidente del Gobierno y en su intervención en el cónclave no solo ha calificado de "espectacular" su mandato, sino que, según fuentes de la formación, ha hecho una acérrima defensa de su figura: "Está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Cuando atacan a Pedro Sánchez, atacan a todo el partido. Tiene todo mi reconocimiento y toda mi admiración".

El mensaje pidiendo un cierre de filas ha sido contundente y ha tenido destinatarios exógenos y endógenos. Por un lado, el PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox. Por el otro, las voces críticas -aunque minoritarias- internas que recelan de la intención de Sánchez de continuar sin someterse a una cuestión de confianza ni convocar elecciones. Illa ha intervenido después del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el barón más reprobador, con la intención de reivindicar que lo que no hay que hacer ahora es concederles a los rivales políticos un partido dividido. "Será duro, pero ahí estará el PSOE unido y fuerte. Un partido que responde con sinceridad, diciendo siempre la verdad", ha reivindicado.

Las razones para continuar

Pero Illa se ha plantado también en Ferraz con otro cometido, que es el de dar razones a los socios de investidura para continuar brindando su apoyo a Sánchez. Para ello, ha puesto el foco en el "balance espectacular" de los siete años del Gobierno, un legado contra el que "gente poderosa actúa concertadamente", además de "no tolerar la España plural" y quererla "una, única y homogénea". Y aún ha subido más de decibelios cuando ha advertido que tienen enfrente a adversarios que "solo saben ir a la contra" y que incluso "echan de menos el terrorismo de ETA y el independentismo" mientras son "incapaces de levantar un país", como considera que ha quedado acreditado con la gestión de la dana en Valencia.

Siguiendo con la estela de resaltar argumentos que compacten la mayoría plurinacional que alumbró la legislatura, Illa también ha resaltado que Sánchez ha sido "el único que con dignidad" ha defendido en la cumbre de la OTAN no gastar un 5% en defensa para no lesionar el estado del bienestar -actitud que refuerza el vínculo con Sumar- y que España es en estos momentos el país que más crece de la OCDE. No ha olvidado también dirigirse al flanco independentista cuando ha recordado que es "clave" que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía, catalizador de la investidura de Sánchez. "Es imposible no ver su efectividad un año después. Sé de lo que hablo: vivo en Cataluña", ha subrayado, a la vez que ha recordado que fue concebida para "reconciliar, recoser e incluir, no excluir". Esto, asegura, es "lo que le duele" a la derecha y a la extrema derecha.

"Basta ya, hemos reaccionado"

Por todo ello, Illa ha llamado a no tirar por la borda todo el capital acumulado a pesar del caso de presunta corrupción que ha sacudido al PSOE. Que haya "fallado un compañero", ha admitido, es un "golpe muy duro", pero bajo su criterio es hora de que los socialistas levanten cabeza y deje de lamentarse. "Basta ya, hemos reaccionado y hemos pedido perdón a las horas", ha dejado caer, además de insistir en que la respuesta dada ante el escándalo que ha llevado a la cárcel a Santos Cerdán ha sido "contundente y rotunda" y que las medidas anunciadas por Sánchez van "en la buena dirección". Por lo menos, el PSC está dispuesto a remar en ese rumbo fijado por el presidente.

Los socialistas catalanes asumirán más peso en la cúpula de Ferraz con la remodelación de la cúpula consumada este sábado. Mínguez ejercerá de nueva portavoz del PSOE y mantendrán sus otros dos representantes en la dirección: el ministro de Industria, Jordi Hereu, y Manuel García Salgado, que se hace cargo del área de memoria democrática y laicidad. La formación de Illa considera que con la nueva responsabilidad de Mínguez ganan una atalaya, también para blindar aún más el proyecto que tienen los socialistas en Cataluña con la financiación singular y la amnistía como ejes centrales de la estabilidad del Govern.

