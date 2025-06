El Gobierno reconoce el golpe por la petición de cárcel a Cerdán, pero intenta amortiguarlo: “El daño ya está hecho”

La petición de la Fiscalía Anticorrupción de presión sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras su declaración en el Supremo esta mañana, ha anulado todos los esfuerzos del Gobierno por poner el foco en la agenda internacional y desviarlo de la crisis por la presunta corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. La decisión se ha dado a conocer mientras el jefe del Ejecutivo presidía la cumbre de Sevilla de la ONU sobre ayuda al desarrollo. En Moncloa reconocen el efecto negativo de una imagen que tilda de dura, pero intentan amortiguarlo al entender que “el daño ya está hecho”.

Las mismas fuentes consideran que tanto desde el Gobierno como desde Ferraz se ha hecho lo que se tenía que hacer políticamente y que ahora debe actuar la justicia. Por eso, replican que la petición de la Fiscalía Anticorrupción no cambiaría el escenario. Santos Cerdán es ya para ellos el pasado, eso sí doloroso. De hecho, en esta estrategia para amortiguar el golpe, echar tierra de por medio y situar un cortafuegos en Sánchez, como vienen haciendo desde el primer día, no muestran ni un ápice de empatía para quien hace apenas 10 días formaba parte del núcleo duro del jefe del Ejecutivo. Tanto es así que consideran indiferente donde el ex número tres del PSOE vaya a “expiar sus pecados”.

Otras fuentes del Ejecutivo insisten en que por su parte habrían actuado ya con contundencia, al apartar a Cerdán del PSOE y pedirle la entrega de su acta de diputado, y que de cara al comité federal del próximo sábado se pondrán sobre la mesa medidas para incrementar la transparencia y el control interno. Asimismo, añaden que van pasando diferentes etapas del duelo, y que tras la tristeza y la indignación están en la fase de aceptación para buscar hablar ya de pasado.

Aunque los socialistas aseguraban no esperar nada de su declaración, un ministro sí dejaba la puerta abierta a todas las posibilidades al apuntar que la estrategia de negarlo todo duraría “hasta que lo diga un juez”. Los indicios del informe de la UCO, serían lo suficientemente consistentes, así como el documento privado aportado por la misma unidad de la Guardia Civil sobre sus acciones en una de las empresas clave de la presunta trama. Con todo, entienden que la presunta trama “parece perimetrada” en Cerdán, el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.

Es por ello que consideran más un golpe simbólico la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, aunque evitan otras valoraciones desde el respeto a la actuación de la justicia y su pretensión de circunscribir esta trama a lo que denominan “triángulo tóxico”. Lo que sí reconocen es que el goteo de informaciones y el proceso judicial se imponen a todos sus esfuerzos para retomar la iniciativa y controlar la agenda.

Las acusaciones populares, además de sumarse a la petición de prisión realizada por Anticorrupción y afirman que también aprecian riesgo de reiteración delictiva, en forma de blanqueo de capitales y evasión fiscal. A lo largo de su declaración, el que fuera número dos del PSOE ha negado las acusaciones, y atribuye su imputación a una persecución y al "fango político". Afirma, según fuentes presentes en la declaración consultadas por EL PERIÓDICO, que él está siendo investigado por negociar la investidura con PNV y con Bildu, y ha añadido que el siguiente de la lista será el ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por negociar con Junts.

La investigación apunta posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con Ábalos y el asesor de este Koldo García Izaguirre, en adjudicaciones indebidas y a cambio de precio de obras públicas. En su contra, la inclusión en el informe de varios audios que vendrían a demostrar la relación entre todos ellos, y respecto de los cuales el exministro ha declarado ya ante el alto tribunal no reconocerse. Se ha cumplido lo previsto y Cerdán ha optado por una intervención similar, en una estrategia de defensa que pase por la negación de los hechos que se le imputan.