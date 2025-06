En directo | El juez escucha este martes a personal de Ineco y Adif por la contratación de la exnovia de Ábalos

Ábalos dice en el TS que no se reconoce en los audios que le implican en amaños y que podrían estar manipulados

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) que no se reconoce en las grabaciones que su ex asesor Koldo García realizó entre 2019 y 2023 y que han sido recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les sitúa a ambos --junto al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-- en el epicentro de una presunta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones. Según ha declarado, dichos audios podrían estar manipulados. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado Ábalos en su declaración como investigado ante el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, en el marco de la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.