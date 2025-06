Sánchez e Illa se reúnen en la Moncloa en plena crisis por la corrupción del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el president de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes en la Moncloa, en medio de la tormenta provocada por el caso Santos Cerdán, según apuntan distintos medios y han confirmado fuentes del Gobierno a este diario, aunque tratan de enmarcarlo dentro de la “normalidad”, sin alusiones a la crisis interna. Se trata de un encuentro no publicitado por las agendas de los dos mandatarios.

Illa es el principal baron y puntal político con el que cuenta Sánchez. Ambos dirigentes llevan cuatro años sincronizando la actuación de sus partidos y mantienen una estrecha relación personal.

Esta semana, Illa ha cerrado filas con el presidente y defendido que la legislatura puede continuar de la mano de los socios de investidura después de las medidas “contundentes” que considera que ha aplicado Sánchez en el PSOE. En los últimos días, ambos han estado en contacto.

Además, el president ha sostenido también que la legislatura catalana no se va a ver afectada por los escándalos de corrupción que azotan a Ferraz. Primero, asegura, porque él está “completamente limpio”. No hay, a su juicio, financiación irregular ni en el PSOE ni en el PSC. Y, segundo, porque su agenda política se va a mantener intacta. De hecho, no se ha movido ni un ápice a la hora de asegurar que trabaja para cumplir con el calendario de la financiación singular, que según lo pactado con ERC debería dar un salto cualitativo antes del mes de julio.

Illa hizo esta defensa en sede parlamentaria después de que el PP y Vox trataran de forzar su comparecencia para que diera explicaciones sobre la referencia que hace de él Koldo García en el informe de la UCO apuntando conversaciones con un tal ‘Chili’ que el president ha afirmado que desconoce quién es.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha reducido al máximo los contactos estos días con los suyos, limitándose a escuchar pero sin trasladar directrices ni poner un plan sobre la mesa para la salida de esta crisis. Al margen de la ronda de contactos con los socios y más allá de su núcleo duro de Moncloa, principalmente el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, apenas ha tenido reuniones presenciales para analizar la situación.

Es Sánchez quien está gestionando prácticamente en solitario esta crisis. La intervención el lunes desde Ferraz, tras la reunión de la ejecutiva socialista en la que animó a todos los presentes a expresar sus opiniones, la escribió el propio jefe del Ejecutivo en los instantes previos tras los 'inputs' recibidos. De ahí la hora de espera a su comparecencia de prensa. Casi nadie estaba al tanto de qué iba a decir o de cómo lo iba a decir. Tampoco está buscando colaboración en lo respectivo a la negociación con los socios para salvar la legislatura. A este respecto era elocuente la sorpresa del representante de uno de los socios de investidura al manifestar sobre Sánchez que “ahora es nuestro único interlocutor”.