El magistrado Arnaldo reprocha a Pumpido que concentre las deliberaciones de la amnistía en un solo pleno sin esperar a Europa

El magistrado Enrique Arnaldo ha respondido con otra carta la que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, le envió la semana pasada para rechazar su petición de esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre la amnistía, después de que se conociera que Europa había fijado para el 15 de julio las dos primeras vistas, en las que que estudiará: la remitida por el Tribunal de Cuentas en relación con el 1-O y la acción exterior del Govern, y la de la Audiencia Nacional por los CDR a los que les fueron intervenidos sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Arnaldo critica que Conde-Pumpido haya decidido ampliar a toda la última semana de junio el pleno en el que se deliberará y dictará la sentencia del Constitucional sobre la amnistía. El magistrado conservador considera que al Constitucional le "falta una auténtica deliberación", porque "no es la pura sucesión de intervenciones que se cruzan, pero no se encuentran". En su opinión, "la deliberación jurisdiccional es una puesta en común dirigida a enriquecer la propuesta inicial con razones, ideas y argumentos, para intentar alcanzar una posición común. Pero la deliberación jurisdiccional no es la simple antesala de la votación, como parece entenderse, cuando se establece un calendario o agenda célere".

Pumpido rechazó esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre si afecta a los intereses de la Unión y amplió a toda la semana los debates, con la intención de dividirlos en cuatro bloques y abordar uno al día: el lunes se dará respuesta definitiva a la petición de aguardar a que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas; el martes, si una amnistía cabe en la Constitución; el miércoles, si la aprobada por el Gobierno por el 'procés' respeta la carta magna, y el jueves, el resto de asuntos planteados en el recurso del PP, que será el primero en resolverse. Ese día o el viernes ya se votará la ponencia que salga de los debates y se dictará la sentencia.

Arnaldo sostiene que no es discutible que "la resolución que haya de dictarse en relación" con la amnistía "es una de las más trascendentes en los más de 45 años de vida de este tribunal". Lo sitúa a la altura del real decreto-ley de expropiación de Rumasa, el Estatud y la aplicación del artículo 155 por el que se declaró el estado de alarma y dice que "en todos ellos se ha evitado la aceleración porque el sosiego, la deliberación reposada y pausada es un requerimiento necesario", como argumentaba el presidente del TC asesinado por ETA, Francisco Tomás y Valiente. "Un tribunal, y aun más uno que lo es de última instancia, debe apartarse de inmediato de que puedan hacerse conjeturas sobre los motivos que pueden llevar a primar la urgencia sobre la reflexión pausada", sostiene.