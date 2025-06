Un Sánchez muy serio pide "cuidar Europa" en un acto del que se ha ausentado Feijóo para no coincidir con él

Pedro Sánchez no pudo pasar a tener un perfil bajo tras la rueda de prensa en la que pidió perdón por haber confiado en Santos Cerdán, su secretario de organización hasta este jueves, cuando se conoció un informe de la Guardia Civil que le implica en el cobro de comisiones. Después de esa comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del PSOE se fue al Palacio Real, donde tenía que participar en el acto institucional para celebrar los 40 años de la entrada de España en las Comunidades Europeas. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, declinó la invitación de la Zarzuela porque no argumentó que no quería coincidir con Sánchez el día en que se había conocido el informe contra Cerdán. En su discurso, el presidente del Gobierno pidió "cuidar Europa". "Ya no se trata de que Europa nos cambie. Porque Europa ya lo hizo, y lo hizo bien. Ahora somos nosotros los que tenemos que cambiar Europa. A mejor. Un cambio que sólo es posible con más Europa", afirmó.

Llegó cuando faltaban apenas 15 minutos para el inicio de una ceremonia que duró una hora e incluyó actuaciones musicales además de su discurso y el de Felipe VI y el de António Costa, presidente del Consejo Europeo. Un Sánchez muy serio subió la escalinata del edificio mirando el móvil. Antes de entrar en el Salón de Columnas, donde se desarrolló el acto, estuvo en otra sala en la que las principales autoridades asistentes saludaron al Rey, que presidió el acto. Allí se vio a Sánchez con rostro grave junto a Costa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE); el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Todos esperaron en una línea de saludo a que llegara el Monarca, al que, como marca el protocolo, Sánchez recibió el primero con un apretón de manos.

Después de posar para los fotógrafos hubo una pequeña conversación en corrillo entre todos y, pocos minutos después, pasaron ya al Salón de Columnas. El jefe del Ejecutivo entró junto a Costa a ese espacio guardado para las grandes ocasiones: ahí justo se firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas en 1985 y también la ley de abdicación de Juan Carlos I. Entre el público asistente, una docena de ministros de su Gobierno, pero todos del ala socialista. No estuvo ningún ministro del ala de Sumar. La tensión se palpaba en el ambiente. Pocas sonrisas y se notaban forzadas.

Rollán fue el único representante del PP en el Palacio Real. Feijóo explicó por la mañana en el Congreso que no se veía "en un acto compartido hoy con el señor Sánchez". A preguntas de la prensa sobre si va a dejar de acudir a ese tipo de celebraciones si está el jefe del Ejecutivo, Feijóo sugirió que así será. "Yo no tengo actos institucionales con el señor Sánchez", respondió.

Referencia a Gaza

En su alocución, Sánchez también aprovechó para mencionar la guerra de Israel contra los palestinos. "No podemos enterrar la dignidad europea bajo los escombros de Gaza", clamó antes de mencionar también el drama de la inmigración, la invasión de Ucrania y "las fosas comunes de Sudán". "Europa surgió de las cenizas de la guerra, como una promesa de paz. Por eso, en nombre de nuestros antepasados, y por el porvenir de nuestros hijos, trabajamos para que esta Europa unida no sea indiferenteante las guerras y la injusticia", afirmó.

Poco antes de llegar al Palacio Real, Sánchez había dado una rueda de prensa en la sede socialista, en la madrileña calle de Ferraz, en la que había pedido perdón a los españoles y rechazó que esté pensando en convocar elecciones generales. Dijo una vez que tocan en verano de 2027. "Aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente", aseguró Sánchez, que anunció una auditoría de las cuentas del PSOE para comprobar que no ha habido financiación irregular.