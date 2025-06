Los presidentes del PP calientan para la protesta del domingo y exigen elecciones a Pedro Sánchez

Que la foto final de la Conferencia de Presidentes no iba a ser una imagen de unidad y concordia no era ningún secreto. En los días previos la crispación y la tensión se han apoderado de la cita. El domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una gran manifestación en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los presidentes autonómicos del PP han calentado motores para esa marcha desde Barcelona este viernes con una petición casi unánime de todos para exigir que se convoquen elecciones generales de forma inmediata. Ante las peticiones, el presidente Sánchez, dejó claro que "la intención del Gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en el año 2027"

Fuentes presentes en la reunión aseguran que solo el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha saltado ese guion. No todos los dirigentes del PP han mantenido el mismo grado de tensión y confrontación pero si que todos se han esforzado por dejar claro que exigen el fin del Gobierno de Sánchez.

La reina de los desplantes sin duda ha sido Isabel Díaz Ayuso desde que llegó al Palacio de Pedralbes, que acoge esta Conferencia, la número 28. Se esforzó por mostrar frialdad en su saludo con Salvador Illa, que como anfitrión iba recibiendo a todos sus homólogos. Extendió el brazo y miró hacia otro lado para que no quedara duda de que preferiría no tener que saludarlo. Tampoco ocultó su enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez, con un encontronazo muy sonado con la ministra de Sanidad. Cuando Mónica García le fue a dar dos besos ella le espetó, según el equipo de la titular de Sanidad, “¿Vas a saludar a una asesina”, aludiendo a los calificativos que recibe por su gestión de las residencias de ancianos durante el covid y que ahora está judicializada.

Finalmente, Ayuso cumplió su palabra y salió de la reunión cuando el vasco Imanol Pradales tomó la palabra para hacer su discurso en euskera. Volvió a la reunión una vez que su compañero del PP Alfonso Rueda se congratuló en gallego de tener una lengua propia pero optó por hacer su intervención en castellano.

"No puede aprobar los Presupuestos"

No todos mantuvieron este grado de elevada tensión pero sí que todos los presidentes populares coincidieron en mirar a Pedro Sánchez, que preside el encuentro, para exigirle que convoque elecciones generales utilizando los mismos argumentos. Ante la situación política “crítica y convulsa”, dijo el andaluz Juanma Moreno, y ante “la falta de mayoría social y parlamentaria” de Sánchez, que no tiene ni siquiera apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, reclamó un adelanto electoral. “Disuelva las Cortes cuanto antes, convoque elecciones y permita a los españoles decidir”, sentenció el andaluz en una súplica reiterada por todos los barones del PP.

Los presidentes del PP llevan días dejando claro que están perfectamente coordinados entre ellos y con Génova para esta cita. Era importante que no se le diera oxígeno a Pedro Sánchez a escasas 48 horas de la que Feijóo quiere que sea una gran manifestación en Madrid que saque a “los españoles decentes”, como él mismo dijo, a la calle para exigir que el socialista salga de la Moncloa. Manifestación que a la vez es prólogo del Congreso del PP en Madrid que aspira a dar un espaldarazo a Feijóo como candidato a las generales. Han estado todos coordinados en pedir la misma agenda y amenazar con no acudir si no se aceptaban los temas que ponían sobre la mesa. Vuelven a estar unidos en este coro de voces para exigir a Sánchez que disuelva las Cortes y abra las urnas.