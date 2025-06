Irene Montero asegura que Sánchez firmará "sumiso" el 5% del gasto militar tras el "paripé" de su rechazo y acusa a Sumar de "hipocresía"

Podemos continúa su ofensiva contra el Gobierno a cuenta del incremento del 5% en gasto de defensa que reclama la OTAN para la Cumbre en La Haya que se celebra este mes de junio. Irene Montero, candidata del partido a las generales, asegura que Pedro Sánchez firmará "sumiso" este nuevo compromiso de gasto pese a haber mostrado hasta ahora lo que considera un "paripé" con su oposición a dar este paso.

La principal figura de Podemos defendió este viernes en los micrófonos de RNE que "desde la crisis de 2008 no ha habido un robo como este", en referencia al incremento del gasto en defensa del 2% que Sánchez anunció en abril y que, cree Montero, continuará al alza. La dirigente morada ha acusado al presidente de Gobierno de "mentir": "Hace unos meses Sánchez nos decía que era mentira que fuéramos a llegar al 2% antes de verano y luego se demostró que Sánchez mentía y Mark Rutte tenía razón", censuró la dirigente, que equiparó su rechazo de entonces al rechazo que ahora muestra el Gobierno a elevar aún más el presupuesto en Defensa.

"Hará el paripé de que se opone al 5%, pero cuando llegue la Cumbre van a firmarlo como sumisos", consideró Irene Montero, que reprochó que "la alternativa no quieren hacerla, que es salirse de la OTAN y expulsar a EEUU de nuestra soberanía", consideró la eurodiputada. En este punto, también reclamó la puesta en marcha de las propuestas de Podemos para "expulsar a los fondos buitres" norteamericanos y expropiar sus propiedades inmobiliarias para incrementar el parque de vivienda público.

El 'no a la guerra' hace caer Gobiernos

La exministra aprovechó para llamar a la manifestación antibelicista de este sábado en Madrid, y defendió que en el Gobierno "saben la presión que tienen y que España es un país de paz", advirtiendo de que la deriva podría hacer caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Es el país del no a la guerra, igual que Zapatero llegó al Gobierno por el 'no a la guerra, el Gobierno belicista va a enterrar las posibilidades de que España pueda tener un rumbo democrático", se expresó.

En distintas ocasiones, Montero se esforzó en vincular al Ejecutivo con la guerra en Palestina, asegurando que tenemos un "Gobierno de la guerra y del genocidio, porque las dos cosas van unidas". Además, defendió que el aumento de inversión en defensa implicará "gravísimos recortes que ya han empezado", que comprometerán "futuras generaciones" y que continuarán con "recortes en los derechos de la gente". "Los impuestos no pueden ir a armas, sino a colegios, sanidad, políticas feministas...Eso es lo que nos distancia cada vez más del Gobierno de la guerra y del genocidio".

"Gran hipocresía criminal"

Montero, que mantiene una guerra abierta con Sumar después de que fuera excluida del Consejo de Ministros tras su pulso por el sí es sí, aprovechó también para cargar contra el socio minoritario del Gobierno por no romper con Pedro Sánchez. "Sumar forma parte de un Gobierno que está aprobando el gasto militar, que tiene decenas de contratos de compra venta de armas con Israel y permite el tránsito de las armas con las que asesina", reprochó.

La dirigente insistió en señalar "lo que nos separa" de los partidos integrados en el Gobierno. Y es que a su juicio, frente a Podemos, los partidos de Sumar "no hacen lo que tiene que hacer para cambiar el rumbo y que no se incremente", criticó. "Eso demuestra una gran hipocresía que además es criminal". "Nosotras creemos que gobernar no es decir una cosa y hacer la contraria, sino defender los derechos de la gente", zanjó más adelante la exministra.