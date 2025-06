Un hábil ejercicio de ilusionismo político: el PP instala la idea de fin de ciclo y elecciones inminentes

A finales de marzo, el PP celebró una convención política en Sevilla que dejó asentada una idea: Alberto Núñez Feijóo necesitaba retomar el control de la agenda política. Habían pasado meses muy malos por la dana y Carlos Mazón. Llevaban mucho tiempo sin lograr desestabilizar de verdad a Pedro Sánchez, que en el último minuto actuaba como un prestidigitador que lograba siempre su salvación política.

De aquel cónclave sevillano, se tomaron muchas notas. Había que dejar de proyectar frustración e impotencia frente a Sánchez y tomar las riendas. Era importante devolver a los españoles al marco mental de que las elecciones generales iban a ser inminentes. La tensión política es el salvavidas de Feijóo, ese relato desde Génova de que habrá generales en cualquier momento porque la situación es insostenible le da alas.

Este viernes en Barcelona se ha visto que el plan avanza con éxito. No sólo por mérito del PP, claro, también porque cada escándalo que sale de las filas socialistas es más desconcertante que el último conocido. El episodio de la "fontanera" de Ferraz, Leire Díez, que conspiraba en las cloacas para derribar a altos mandos de la Guardia Civil y la judicatura, los audios que han salido a la luz y hasta la irrupción del corruptor Víctor de Aldama en la despedida con ínfulas de la exmilitante socialista, ha sido un regalo para los populares.

José Luis Ábalos y Koldo García, investigados en una sórdida trama de mordidas y sobornos con obras públicas, ya era un caso lo suficientemente grave para el Gobierno. La investigación judicial a la mujer y al hermano del presidente sazonan la novela política. El clima es irrespirable y por primera vez desde el PSOE hay voces que admiten que necesitan "detener la hemorragia".

El congreso de Feijóo

Feijóo convocó un congreso del PP para julio con la idea de afianzar ese mensaje de fin de ciclo y relanzar su liderazgo. Sánchez convocó una Conferencia de Presidentes con la necesidad imperiosa de sacar el foco de los tribunales y devolverlo a asuntos que angustian a los ciudadanos como la vivienda. Génova replicó convocando para este domingo, a menos de 48 horas, una manifestación contra Sánchez, con gruesas palabras de Feijóo, que habló de "capo" y de "mafia".

Así llegaron los 13 presidentes autonómicos populares, los cuatro socialistas, el Gobierno y sus ministros a verse las caras en el Palacio de Pedralbes, con Salvador Illa de anfitrión subrayando que otra política es posible mientras todos los demás demostraban exactamente lo contrario, que gana el barro. “Sólo que nos podamos reunir todos en Barcelona es un éxito”, deslizaban desde la Generalitat. Sánchez decidió además jugar la carta de las lenguas cooficiales. Que Isabel Díaz Ayuso abandonara la sala cuando tomó la palabra el lehendakari Imanol Pradales en euskera creen en Moncloa que es el ejemplo de que el PP no entiende la diversidad y la pluralidad de España.

Sánchez ha dejado claro que no habrá elecciones hasta 2027 y agotará la legislatura. Esta vez el prestidigitador no es él sino todo el coro de voces del PP dando por hecho que serán mucho antes, incluso con las andaluzas de 2026. Ya no es solo Ayuso, en su papel 'destroyer', con su pareja en los tribunales por fraude fiscal y el caso de las residencias judicializado, ahora es también Juanma Moreno, que está ya en campaña electoral y tiene enfrente como candidata a la vicepresidenta María Jesús Montero, dejando claro que no hay espacio ya para ningún diálogo. Si el ambiente no cambia, que el Gobierno pueda resistir así será un milagro. De cosas más imposibles ha sido capaz Sánchez pero la idea de fin de ciclo avanza. Incluso en los cuadros del PSOE, que admiten que ir dentro de un año con Andalucía "no sería ninguna locura". La Conferencia de Presidentes ha terminado a martillazos. Los de los operarios desmontando escenarios y los otros.