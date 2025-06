Ayuso cumple su amenaza y abandona la sala cuando el lehendakari interviene en euskera

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha abandonado la sala de reuniones de la Conferencia de Presidentes tras haber realizado el lehendakari, Imanol Pradales, su intervención en euskera. Ayuso ha cumplido así su amenaza: “O se habla en español o me saldré; no me pondré el pinganillo”, había asegurado ya ante lla posibilidad por primera vez del uso de lenguas oficiales distintas del castellano en el cónclave.

Una vez todos las autoridades ya reunidas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo unas palabras de bienvenida. Lo hizo en catalán. Entonces, Ayuso "ni se inmutó", según fuentes presentes en la cita.

La reunión continuó. En esta ocasión, el primero en intervenir de los presidentes autonómicos fue el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo porque tenía que abandonar el cónclave para acompañar a los Reyes en su visita a La Palma, donde concoerán de primera mano las tareas de reconstrucción de los núcleos afectados por el volcán que erupcionó en 2021.

Acto seguido tomó la palabra el lehendakari Imanol Pradales porque el protocolo lo marca la aprobación de los estatutos de autonomía. Tras un saludo en catalán, Pradales habló en euskera. Entonces, la presidenta madrileña cumplió su amenaza y se levantó de la sala mientras otros presidentes autonómicos cogían los pinganillos para entender al presidente vasco.

LENGUAS COOFICIALES

El protagonismo que tiene el uso de las lenguas oficiales en esta reunión ya había quedado claro en las intervenciones institucionales de apertura que han tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa. El presidente catalán ha destacado el hecho de que se haya autorizado el uso de lenguas oficiales en el cónclave: “Son una riqueza, un patrimonio de todos”, ha dicho en su alocución ante los medios de comunicación, que en la que ha utilizado el catalán de manera mayoritaria. En especial, se ha referido a la lengua catalana, “una lengua románica, como el castellano o el gallego, una lengua abierta que invita a conocerla, disfrutarla y que es una expresión de la realidad de nuestro país”.

También Pedro Sánchez se había referido al uso de lenguas distintas al castellano en las intervenciones. “Cuando algunos territorios nos lo plantearon no podíamos sino decir que sí, porque son una prueba del proyecto de un país que no excluye”, había señalado.

Sin embargo, esa aparente prueba de inclusión ha dado pie a la primera fractura institucional en una Conferencia de Presidentes: la salida de la reunión del representante de un territorio, en un abandono que ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso.