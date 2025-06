Feijóo llama a "rebelarse" para superar la decadencia política

Críticas a Pedro Sánchez, alguna promesa electoral y una marea de militantes con ganas de papeletas y urnas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaparó este jueves todas las atenciones en el acto que el partido organizó en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la gira que el líder de los populares está realizando por todo el país antes de la celebración del congreso nacional extraordinario previsto para los días 4, 5 y 6 de julio. Dedicó parte de su intervención a elogiar el trabajo que sus compañeros canarios realizan en el archipiélago y contrapuso esa "buena gestión" a la situación política nacional, que tildó de "vergonzosa, decadente y degradada". "España está viviendo un momento límite de degradación total", afirmó Núñez Feijóo, quien animó a los miembros de su partido, y a la ciudadanía en general, a "rebelarse" contra esta situación.

El primer paso: salir a la calle este domingo, cuando tendrá lugar la concentración en Madrid que el propio PP ha convocado para protestar contra los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el lema "Mafia o democracia". "No salimos para pedir el voto, lo hacemos para pedir que se defienda la democracia de todos. Vamos a convocar a la gente para ofrecer un futuro distinto", aseguró el presidente del PP.

El líder de los populares se presentó como alternativa al Gobierno de la "vergüenza" y ofreció soluciones para los problemas que tiene el país. ¿Su objetivo? Restaurar la decencia. "Han envenenado la política con mentiras, con la ocupación de las instituciones del Estado y con la corrupción", lamentó.

Dardo al PSOE

Y lanzó algún dardo al PSOE canario, al apuntar que los socialistas tienen que "defender" en Madrid muchos casos sospechosos de corrupción en Canarias y que, sin embargo, el PP canario no tiene ninguno. "Si todos los presidentes de España hubieran sido como Sánchez hoy España estaría quebrada. Hoy no sería España. Por eso tengo que decir, no sin pena pero con responsabilidad, que el país está viviendo un momento límite en su historia", insistió.

Pero también hubo espacio para la esperanza. Núñez Feijóo insistió en la idea de que la mayoría de los españoles "son decentes" y confió en lograr revertir la situación para que la política vuelva a ser honesta y defienda los intereses del país. "Comprendo el hartazgo, el desánimo y la rabia..., a mí también me pasa, pero vamos a transformar todo eso en ganas de cambio, en ilusión por el futuro y en pasión por los españoles", apuntó. Prometió, además, abordar el problema migratorio "sin demagogia y sin efecto llamada".

Y, como si de un mitin se tratara, aseguró a los asistentes que el PP, no solo ganará las próximas elecciones, sino que gobernará España. Y lo hará también "para aquellos que votaron al PSOE" sin saber que Sánchez incumpliría "todas sus promesas". "Quiero gobernar para una España decente por encima de las ideologías, de la militancia o de quien haya votado a quien, incluso por encima de los que no nos voten", añadió.

Avales

Núñez Feijóo no estuvo solo en el acto celebrado en Gran Canaria, estuvo arropado por toda la plana mayor del PP canario, empezando por el líder de los populares en las islas, Manuel Domínguez, quien recordó que el líder del partido ha obtenido en las Islas más de 3.600 avales de apoyo. Durante su intervención, el presidente del PP en el archipiélago insistió en la necesidad de que el gallego sea "el próximo presidente de la nación". "No aguantamos más. Ni Canarias, ni el resto de la sociedad española. El sanchismo se ha convertido en un régimen corruptor", subrayó. Y aprovechó para criticar, como ha hecho en más de una ocasión, que el Ejecutivo haya dejado sola a la comunidad en "a mayor crisis humanitaria y migratoria que jamás hemos sufrido".