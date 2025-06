Ayuso avisa que en la Conferencia de Presidentes no habrá "ni media concesión" porque Sánchez y el independentismo "quieren crear una nación paralegal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dejado títere con cabeza en la larguísima entrevista con Antonio Naranjo en Telemadrid.

La actualidad manda y la Conferencia de Presidentes ha sido una de las principales protagonistas. Ayuso ha mandado un clarísimo aviso a Pedro Sánchez: "Vamos a ser muy claros Ni media concesión al independentismo".

La presidenta madrileña está convencida de que el objetivo de Sánchez y sus socios es contruir "una nación paralegal". Y le ha puesto nombre y apellidos "Una república federal laica".

"Las conferencias de presidentes sirven para que el presidente, el día antes o esa misma mañana, la desguace con dos anuncios de concesiones a sus socios, que eso sí, son los que tienen un proyecto ya desde hace décadas para demoler la Transición porque quieren una España dividida y porque quieren imponer una república federal laica desde hace mucho tiempo".

Sánchez, ha firmado Ayuso, sólo tiene un objetivo: Mantenerse el tiempo que se pueda ahí para amnistiar a su entorno que está de corrupción hasta arriba y estamos viendo lo que trabajan para desguazar al Poder Judicial, a la Policía, a la Guardia Civil, a quien hace su trabajo, sobre todo, para carcomer y hundir toda institución para que el 78 sea un recuerdo pasado".

También ha entrado a saco en la polémica sobre los protocolos que se aplicaron en las residencias de ancioanos durante la pandemia. Sin citarlo por su nombre se ha referido al ex cosnjero de Políticas Sociales y sus duras declaraciones de hoy en los juzgados poniendo al Gobierno autonómicho en un aprieto. ¿Se rrepiente usted de algo?, le ha preguntado elenrevistador.

"Me arrepiento de los fichajes que hice en Ciudadanos en la anterior legislatura, no he visto gente tan desleal y tan canalla".