La ponencia del TC sobre la amnistía: "No responde a capricho o mero voluntarismo"

El Tribunal Constitucional pretende dar un respaldarazo de tal calibre a la ley de amnistía que la propuesta de resolución de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, afirma que "la justificación es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas como sostiene el Senado", puesto que "sus explicaciones resultan razonables" y "no responden a capricho o mero voluntarismo".

La ponencia, de 191 páginas, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que "no corresponde al tribunal inmiscuirse" en si la decisión del legislador de hacer una ley de amnistía era la mejor entre las posibles, solo "determinar si era irrazonable o carente de toda justificación".

"En el caso que nos ocupa, la ley de amnistía cuenta con una explicación de motivos en el preámbulo que identifica el fin constitucional al que responde. Su mera lectura lleva a concluir que no puede apreciarse que la ley carezca de toda justificación razonable. Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Catalunya. La justificación es clara у está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas, como sostiene el Senado", afirma el texto.

"La explicación existe y resulta razonable, pudiendo engarzarse con una política plasmada ya en manifestaciones ejecutivas y legislativas anteriores, tendente a paliar los efectos del meritado proceso y a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones impuestas o a imponer como consecuencia de aquellos acontecimientos", prosigue.

La propuesta de resolución se remite a su propia doctrina para afirmar que "no corresponde a este tribunal interferirse en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada es plenamente irrazonable o carente de toda justificación".