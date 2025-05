Gamarra denuncia que los 7 años del Gobierno del PSOE "se pueden resumir en los 7 pecados capitales"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que los siete años que se cumplen de Gobierno nacional del PSOE "se pueden resumir en los siete pecados capitales" y, "contra eso, la receta es la buena política" que encarnan los gobiernos autonómicos populares. Gamarra ha intervenido en un acto ante dirigentes y militantes del PP de La Rioja para conmemorar los dos años de Ejecutivo popular en La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán.

La secretaria general del PP y exalcaldesa de Logroño ha repasado cómo el "sanchismo" y el Gobierno de España del PSOE encarna la ira "porque quieren que los españoles nos llevemos mal"; y la gula "porque no hacen más que recaudar, hasta 140.000 millones más". A ello ha sumado la soberbia, que "parece la marca de la casa y si tratan así a los de dentro, no me extraña cómo nos tratan a los de fuera" y la lujuria, "de la que parece que (José Luis) Ábalos estaba pecando desde el primer momento" (cuando accedió a la secretaría de Organización del PSOE).

También ha aludido a la pereza "porque les parece normal enchufar a la gente y que no vaya a trabajar"; a la envidia, "que la tienen de nosotros (PP), de los gobiernos (autonómicos) que funcionan"; y la avaricia "porque tratan de copar todas las administraciones, de acabar con la separación de poderes y los contrapesos".

"No resignarse"

"Este fin de semana se celebran siete años de una moción de censura en la que España entró en una etapa negra, la más dañina y en la que se puede comprobar todo lo que advertíamos hace siete años", ha afirmado. Frente a eso, "no hay que resignarse" porque "lo vamos a cambiar" y, "para eso, hay que movilizarse el próximo domingo, sin siglas, porque cabemos todos, toda la mayoría social que dice que no somos ésto", en referencia a la concentración convocada por el PP en Madrid.

"Porque, aunque el sanchismo funcione de una determinada manera, no se puede transmitir la idea de que somos todos iguales", ha subrayado, y, "ante eso, el ejemplo es el PP de La Rioja", con cuyo ejemplo "podemos recuperar la dignidad de la política y recuperarnos de una etapa negra, que es lo que representa el sanchismo".

Ha reclamado luchar por "una regeneración ética y moral" de la política, en la que "los españoles estén por encima de todo" y, "por eso, hay que trabajar para que España tenga un presidente decente como Alberto Núñez Feijóo". Además, se ha referido a que el PP celebró hace tres años un congreso ara solucionr problemas internos, pero el previsto el próximo mes de julio es para solucionar los problemas de España.