Feijóo reclama a los aliados de Sánchez una moción de censura para echar la "corrupción" de la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este jueves a los socios parlamentarios del PSOE, sin citar a ninguno, que apoyen una moción de censura que permita desalojar la “corrupción” de Pedro Sánchez de la Moncloa. En una declaración sin opción de realizar preguntas, el jefe de la oposición ha tendido la mano a todos los grupos, del PNV a ERC, pasando por Junts y Podemos. "La gravedad de los hechos conocidos trasciende cualquier ideología. Ponen a prueba la integridad de un país entero", ha dicho Feijóo, quien ya había pedido en otras ocasiones a los aliados del Ejecutivo un gesto de este tipo. Pero también ha dejado claro que si no obtiene ese respaldo, y nada hace prever que lo obtendrá, no presentará una moción de censura. El líder de los conservadores no quiere aparecer con Vox como único aliado.

“Nadie puede ignorar el grado de putrefacción. La degradación es total. Ha llegado el momento de que la mayoría de españoles decentes reaccionemos ante lo que está en juego. El partido, el Gobierno y la familia del presidente están rodeados de corrupción: Su familia más cercana, su actual número dos, su anterior número dos, el fiscal general del Estado y más de 20 cargos. Mire donde mire, Sánchez está rodeado de corrupción. Busca su impunidad ante sus presuntos delitos. De la forma que sea, al precio que sea. Son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Sí en otros regímenes, pero no en democracia. Esta huida hacia adelante debe combatirse”, ha señalado Feijóo, quien, ya dando por hecho que no logrará que el Congreso desaloje a Sánchez, ha convocado a “todos los españoles” a una manifestación contra el Gobierno que tendrá lugar el próximo 8 de junio, domingo, en Madrid.

Las posibilidades de que alguno de los socios de Sánchez apoye la moción de censura son muy escasas. La mayoría de los grupos se ha mostrado incómodo ante la espiral de procesos judiciales y escándalos, incluido Sumar, que forma parte del Ejecutivo como socio minoritario, pero ninguno parece estar dispuesto a dar su apoyo al PP.

Los audios contra la UCO

El PP considera probado que la dirección del PSOE diseñó una “operación” para “atacar a la Guardia civil y a jueces y fiscales con el objetivo de proteger” al presidente “de las diferentes tramas de corrupción que le afectan a él, a su mujer, a su hermano, a su partido y a su Gobierno”. La prueba, para los conservadores, reside en los audios difundidos esta semana, en los que la militante Leire Díez ofrece a un investigado por la Audiencia Nacional supuestos favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre la UCO.

“Sánchez ya no es digno de ejercer de presidente. Su mandato está en fase terminal. No da más de sí. Cuanto más resista, más será la humillación con la que se irá. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella el señor Sánchez”, ha insistido Feijóo. Y si los socios de Sánchez no hacen nada para que tenga que abandonar el poder, ha añadido, entonces serán “cómplices”.

Los socialistas, mientras tanto, insisten en que Díez actuaba por su cuenta, sin autorización ni conocimiento de la dirección del partido. Tras más de 48 horas limitándose a tomar distancias de la militante, el PSOE cedió el miércoles a la presión interna, protagonizada por barones como Emiliano García-Page, y abrió expediente a Díez, pero sin prejuzgar nada ni tomar ninguna medida cautelar.

El propio Sánchez comparecerá este mediodía desde la Moncloa, pero lo hará junto al primer ministro esloveno, Robert Golob, de visita en Madrid. Será también sin preguntas, así que no se espera que haga mención a los escándalos que acechan al PSOE.