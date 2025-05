La pareja de Ayuso a su abogado sobre el correo en el que admitía dos delitos: "¿Cómo no me avisas? Quiero que quede claro que jamás participé en él"

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefirió hacer un relato pormenorizado de sus problemas con Hacienda y del correo en el que se centra la causa por revelación de secretos en el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes que ir contestando una a una las preguntas del juez Ángel Hurtado. Según su versión, él no sabía que, en ese mensaje, remitido el 2 de febrero de 2024, su abogado, Carlos Neira, admitió en su nombre dos delitos fiscales para tratar de alcanzar un acuerdo que le evitara el juicio y redujera "el ruido" y el perjuicio que podía causarle a su novia.

Ante el juez Hurtado, González Amador aseguró haberle dicho: "¿Cómo no me avisas? Yo quiero que quede claro una cosa: jamás tuve conocimiento de ese correo, pero es que es peor, jamás participé en ese correo". A continuación añade que Neira "jamás" le preguntó si el contenido del correo le "parecía bien o mal".

Con la transcripción de la declaración prestada por el empresario en calidad de testigo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las versiones de abogado y cliente coinciden en mayor medida que lo que transcendió a partir de lo que recordaban fuentes presentes en la declaración. Así, González Amador también contó que Carlos Neira le explicó que tenía dos opciones: "pelear" con la Agencia Tributaria, lo que supondría ir a juicio, con el consiguiente desgaste para su pareja, o alcanzar una conformidad. El problema es que en ningún momento le indicó que esta opción pasaba por admitir la comisión de los delitos por los que había sido denunciado.

El empresario explicó que sus problemas con Hacienda empezaron en mayo de 2022 y luego fue llamado por segunda vez en septiembre de 2023, cuando se le advierte que se le hará una liquidación vinculada a delito y se le hace ir en persona, lo que él interpreta como que le han relacionado con Díaz Ayuso. Cuando se lo consulta a Neira, este le contesta que "Alberto González es bastante común" y la Agencia Tributaria "un organismo bastante limpio".

El testigo sostuvo que con la información adelantada por eldiario.es el 12 de marzo de que la fiscalía le había denunciado por dos delitos fiscales y otro de falsedad le "reventaron", pero la sensación se incrementó cuando al día siguiente se enteró por la Cadena Ser de que ha admitido haber delinquido. "Me han quitado la presunción de inocencia, me han quitado la intimidad, me han quitado todo", se lamenta ante el juez Hurtado, a lo que él pregunta interesándose por las demandas que ha interpuesto contra distintos miembros del Gobierno. La primera en formalizarse, la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido desestimada. Es entonces cuando, después de que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, le preguntara si era cierto, le pide explicaciones a Neira.

En el Supremo, González Amador calificó de "destrozo" en su ámbito familiar y en el económico que se hubiera conocido el contenido del correo electrónico en el que su abogado proponía un pacto con la fiscalía, porque "han ido machacando día a día".