Feijóo presenta los avales para optar a la reelección como presidente del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes los avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente del partido ante el XXI Congreso nacional extraordinario que se celebrará en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. Feijóo dará a conocer los apoyos con los que cuenta un día antes de que acabe el plazo marcado, dado que el 28 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas a la Presidencia del Partido Popular.

Ante el Congreso extraordinario de abril de 2022, Feijóo ya hizo una demostración de fuerza al lograr alrededor de 50.000 avales para su candidatura. Pocas semanas después fue elegido presidente con el apoyo del 98,35 por ciento de los delegados que participaron en la segunda vuelta. Se prevé que este martes Feijóo vuelva a exhibir músculo en la presentación de los apoyos con los que optará a revalidar el liderazgo del PP, después de las muestras de respaldo que ha ido exhibiendo el partido en los últimos días.

Así por ejemplo, el PP murciano ya avanzó que ha presentado 7.127 avales en apoyo a la precandidatura de Feijóo. Y el sábado, que estuvo en la 'romería popular' de O Pino (A Coruña) recibió una caja con más de 2.000 avales, incluido el del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Más presidentes autonómicos y cargos 'populares' han firmado su apoyo a Feijóo estos días. También lo hicieron hace una semana los 22 eurodiputados del PP en Bruselas, según destacó el portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Posible competencia

Aparte de Feijóo, ya hay un exdirigente del PP valenciano que ha anunciado su intención de competir por la Presidencia del PP. Se trata de José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones del partido en la Comunidad Valenciana y portavoz de Iniciativa Regeneración del PP. Bayo, crítico con la gestión del presidente la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo este martes que prevé recoger estos días los 100 avales necesarios para formalizar su candidatura. No es la primera vez que trata de presidir el PP, ya que también presentó su precandidatura en el Congreso celebrado en 2018 --que aupó como líder a Pablo Casado--, llegando entonces a recoger 350 avales, aunque no contó con avales válidos suficientes.

Feijóo ha asegurado que quiere que el congreso del PP sea un "punto de inflexión" y "un rearme moral" con el objetivo de "acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno" porque han de "generar una atmósfera de ilusión" en España y "volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra". "Por tanto, vamos a hacer un Congreso para renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale, que no podemos vivir en una anomalía política como la que estamos viviendo", ha manifestado, para añadir que el país no puede tener un Gobierno "indecente".

