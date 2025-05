El PP valenciano citará a las asociaciones de víctimas de la dana a las Corts, pero diluye su protagonismo

El PPCV aceptará finalmente que las tres asociaciones de víctimas de la dana comparezcan en la comisión de investigación de las Corts, como reclaman estos colectivos de familiares de personas fallecidas a consecuencia de la catástrofe y había propuesto la izquierda. Era el requisito mínimo para que estas agrupaciones se sentaran a valorar la posibilidad de reunirse con Carlos Mazón, quien el viernes les llamó por primera vez para ofrecerles un encuentro, siete meses después del 29-O y cercado por la presión de ver cómo ya habían sido recibidas por instituciones europeas e incluso por Pedro Sánchez.

Los populares prevén llamarla por tanto a la Asociación Víctimas Mortales 29O, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y a la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud. Pero no sólo a ellas. Según ha adelantado Las Provincias y ha podido confirmar este diario, el planteamiento del PP y de Vox, quienes controlan la Mesa de esta comisión de investigación, pasa por "invitar" a las asociaciones de víctimas pero también a las de damnificados (hay en torno a una veintena), lo que diluirá por tanto el protagonismo de los tres colectivos, que han sido unas de las voces más críticas contra la gestión de la emergencia por parte de la Generalitat y, en contreto, de Mazón.

Ese acuerdo se plasmará en la reunión de la Mesa de la comisión prevista para este lunes a primera hora en las Corts, donde PP y Vox llevarán un escrito para incluir esta modificación en el plan de trabajo. Además de ampliar el foco a las asociaciones de damnificados, también se prevé que se permitan comparecencias individuales, siempre a petición de los afectados. Un extremo que podría dilatar mucho el desarrollo de una comisión que ya de por sí avanza a paso muy lento. La voluntariedad es otra de las claves de la propuesta de PP y Vox, que entienden que algunos de ellos pueden preferir no pasar por ese duro trance.

Medio año para el plan de trabajo

La comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones tras la dana del 29 de octubre aprobó el pasado 5 de mayo el plan de trabajo propuesto por el PP y Vox, con el voto en contra del PSPV y Compromís al considerarlo una "burla" para mantener al president, Carlos Mazón. Los exsocios del Gobierno valenciano no incluyeron a las asociaciones de víctimas ni de afectados. Sí introdujeron una cláusula para poder ampliar estos listados "en el transcurso" de la comisión.

Ese plan contemplaba citar a 85 personas, entre ellas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Carlos Mazón. También incluía la comparecencia de los ministros Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, María Jesús Montero y José Manuel Albares; de la ex vicepresidenta tercera y ex ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, y de los dos imputados en la causa instruida por el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El plan contempla asimismo citar a los miembros del anterior gobierno de la Generalitat, entre ellos el expresident socialista Ximo Puig, y a los exconsellers Arcadi España y Rebeca Torró y a 17 alcaldes y alcaldesas de municipios afectados por la dana, como la de València, María José Catalá.

Del Gobierno central se citará, entre otros, al comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé; también a representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME); al jefe de climatología en la Comunitat de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, junto con sociedad civil y expertos.

La mesa de la Comisión estableció un plazo de 20 días hábiles para remitir la información y documentación solicitada y contempla incorporar peticiones adicionales de comparecientes o de documentación o renunciar a ya solicitadas según el desarrollo de los trabajos.

Las asociaciones quieren comparecer

En la llamada telefónica del president de la Generalitat el pasado viernes a los representantes de la Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud para reunirse con ellas, los portavoces le demandaron que se les incluya en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, al considerar que no tiene sentido que quiera hablar con ellos y al mismo tiempo no se les deje participar en la comisión de Les Corts, órgano que es la máxima expresión del pueblo valenciano.

Este sábado las asociaciones, y posteriormente la Generalitat, informaron de esa llamada, que se produce casi siete meses después de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia que causó 228 víctimas mortales y dejó miles de afectados y cuantiosos daños materiales.

Las asociaciones explicaron que esperarían al lunes para ver qué pasa con el listado de comparecientes y criticaron que su participación en la comisión ha sido vetada.