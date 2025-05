La fiscalía solicita el archivo de la causa contra David Sánchez y Gallardo por no apreciar indicios de criminalidad

No existen "auténticos indicios racionales de criminalidad", sino "conjeturas e hipótesis". Con estos argumentos la fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, por supuesta contratación ilegal del primero con cargo de alta dirección en la institución provincial.

Tampoco cree que hayan cometido delitos los otros 9 procesados, entre ellos el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

El ministerio público señala que la consclusión incriminatoria alcanzada por la magistrada que instruye la causa, Beatriz Biedma, "se contradicie con diversos hechos o datos objetivos que han resultado perfectamente acreditados a lo largo de la exhaustiva instrucción" y que la hióptesis incrimimatoria asumida por la jueza "incurre en notables contradicciones internas que permiten apreciar una notoria falta de coherencia interna en los planos fáctico y jurídico".

La fiscalía sostiene que la creación del puesto que se adjudicó a David Sánchez fue una decisión "legítima", que Gallardo no se coordinó con otros cargos y funcionaros para crearla para el hermano del presidente del Gobierno y que "no existe ninguna duda" de que este último no simuló en ningún caso el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente.