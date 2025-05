La feria de la industria de la defensa arranca en plena expectación por el aumento del gasto

Sin discursos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Industria, Jordi Hereu, han llevado la representación del Gobierno este lunes a la inauguración en el recinto ferial Ifema de Madrid de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), principal convocatoria de la industria de defensa en España este año.

La feria llega a su cuarta edición, la más grande de su historia, en pleno panorama de expectación por el aumento de la inversión en defensa en España y el resto de países de la Unión Europea, y con las Fuerzas Armadas con importantes programas de renovación y desarrollo aún por decidir.

Feindef se celebra además en pleno proceso de búsqueda de alianzas entre grandes firmas de la industria española de defensa en busca de un campeón nacional que pueda jugar en la liga de los gigantes europeos, como Thales, Leonardo, Bae Systems o Rheinmetall, y después de que el Gobierno diera frenazo y marcha atrás, con importante coste político, al último contrato de compra de munición a Israel para el ministerio del Interior. Israel está ausente entre las representaciones internacionales.

Ucrania y Trump

Ángel Olivares, presidente de Feindef, ha saludado en el acto de apertura a los asistentes al acto de inauguración, entre ellos el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, al que se ha dirigido especialmente cuando desde el atril ha opinado: “No debemos callarnos ante una violación flagrante del derecho internacional, porque eso solo favorece al agresor”.

Para el principal organizador de la feria, “sin seguridad no hay bienestar, no hay paz, no hay libertad, y así ha sido desde hace 500.000 años; los fósiles de Atapuerca lo demuestran”. Lo ha dicho en su discurso de apertura como pórtico para el principal mensaje de la fundación que preside: “Una industria de defensa fuerte y esiliente es un activo estratégico para un país”.

Ricardo Martí Fluxá, vicepresidente de Feindef y presidente de la patronal TEDAE, que fue secretario de Estado de Seguridad gobernando José María Aznar y hoy es uno de los vértices en el panorama de aumento de la inversión estatal en defensa, ha hablado también en el acto de apertura para subrayar que “la defensa no es un gasto, sino una inversión. Inversión en libertad, seguridad para las generaciones presentes y futuras”.

Martí Fluxá ha hecho también alusiones al marco geoestratégico. En este caso, a la inestabilidad que proviene de la otra orilla del Atlántico: "Los países libres deciden no dejar su desitno en manos ajenas, sino asumir su responsabilidad" Con la administración Trump en una actitud imprevisible, el presidente de TEDAE ha subrayado: "Somos cada vez más conscientes de que la seguridad de Europa no puede nunca depeneder de la voluntad de terceros".

También se ha referido a la guerra de Ucrania, como "el recuerdo doloroso de que la paz no está garantizada solo por la ausencia de conflictos, sino por la disuasión efectiva".

Feria en crecimiento

Ocupando ya más de 66.000 metros cuadrados en cuatro pabellones de Ifema, con 601 expositores y 91 delegaciones internacionales, esta edición de Feindef se posiciona, según sus organizadores, como una de las diez principales ferias mundiales de la industria de defensa. El sector emplea en España a 200.000 personas y exporta más de la mitad de su producción.

Su crecimiento en espacio expositivo con respecto a la edición de 2023, un 60% más, y el número de profesionales que se esperan -35.000- son dos indicativos de la época en la que se celebra, marcada por el aumento de las inversiones estatales en defensa en toda Europa.

Feindef tiene detrás desde 2019 el apoyo del Ministerio de Defensa. Actualmente dan también su apoyo la comisión Europea, la OTAN, Europol, el CNI, el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, y los ministerios del Interior -a través de la Guardia Civil, la Policía y Protección Civil-, Ciencia -con el CDTI-, Economía -a través del ICEX- e Industria, con la Empresa Nacional de Innovación, ENISA.

Novedades de las compañías

Afirman los organizadores de Feindef que la feria no es solo un punto de encuentro comercial, es un entorno para forjar alianzas y un centro de exploración de innovaciones tecnológicas. Y en ese flanco se han preparado las principales firmas españolas del sector.

indra planea presentar su arma VALERO, un misil evolucionado -la compañía lo llama "vehículo aéreo multipropósito- de fabricación enteramente española, proyectable desde cazabombarderos o desde lanzacohetes.

La especialista en camuflaje táctico FECSA mostrará su VELUM, una capa de tejido especial para la reducción de la huella térmica, que hace invisibles a los soldados para las cámaras especializadas en el rastreo del calor.

La tecnológica GMV ha planificado la presentación de soluciones de navegación naval, terrestre y aérea para escenarios en los que un adversario ha logrado anular la señal para posicionamiento por satélite.

Escribano, que actualmente participa en el proyecto del blindado Dragón 8X8 para el Ejército, desvelará su apuesta por otro tipo de vehículos tácticos: los blindados 6X6.

Airbus defenderá el Eurofighter como cabeza de la "soberanía estratégica europea", dice el frontis de un acto previsto en torno al caza europeo. En la misma feria, su rival norteamericano Lockheed Martin, abrirá a los asistentes un simulador del caza F35. Entre las aportaciones de firmas extranjeras destacan las de SAAB, que lleva a Feindef su sistema de localización contrabatería Arthur y una alerta láser para conciencia situacional en el mar.

Navantia e Hisdesat van a mostrar sus políticas de innovación, en torno a las cuales se esperan anuncios a cargo de sus principales directivos.

Otras compañías más pequeñas, pero con productos disruptivos, preparan también sus presentaciones. La madrileña TRC, por ejemplo, un sistema de combate contra drones voladores llamado AERIA. AICOX, del Grupo Metalia, quiere mostrar un refugio modular, THORO, para trabajos de comando, control y comunicación.