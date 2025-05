PP y Vox participan este sábado en la protesta en Madrid contra Sánchez que convocan un centenar de asociaciones

Dirigentes de PP y Vox participarán este sábado en la manifestación que han convocado en Madrid 129 asociaciones cívicas aglutinadas en la 'Plataforma por la España Constitucional' para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales.

La manifestación, bajo el lema 'Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya', tendrá lugar este 10 de mayo a las 12.00 horas en la Plaza de Colón. Entre las asociaciones convocantes figuran Unión 78, Neos, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad y Alternativa.

Según los promotores, la "situación de deterioro democrático y político de España es inaceptable". "Tenemos un Gobierno enfangado en un proceso de deconstrucción constitucional, atrapado en su propia red de cesiones y corrupción, incapaz de aprobar unos presupuestos y cautivo de unos socios cuyo objetivo declarado es destruir nuestra nación", sostienen en un comunicado.

"TOMAR DEMOCRÁTICAMENTE LA CALLE"

A su entender, "no hay nivel del Gobierno, del actual Partido Socialista o de las instituciones, que no esté afectado por la sucesión de atropellos constitucionales, escándalos, manipulaciones, nepotismo y abusos de poder que están degradando" España y la convivencia. Las asociaciones convocantes sostienen que los que creen en "una España libre, democrática y constitucional, que supo cerrar las heridas del pasado", deben "actuar". "No basta con indignarse en casa o en redes sociales. Es momento de dar un paso al frente, de demostrar que hay una mayoría, de todas las sensibilidades, dispuesta a defender la legalidad, la libertad y la dignidad nacional", resaltan.

Según subrayan, "tomar democráticamente la calle, exteriorizar públicamente la indignación, exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, no son inútiles actos de desahogo, sino expresiones de un estado de opinión de la sociedad española con efectos palpables". Es más, creen que esos actos demuestran que "lo que sucede en España no es parte de la normal batalla política, despiertan conciencias anestesiadas, reflejan un espíritu de resistencia a los atropellos del Gobierno que frena e invita a la reflexión a quienes todavía lo apoyan y moviliza a los indecisos".

PEDIR ELECCIONES, UNA REIVINDICACIÓN "JUSTA"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, confirmó el pasado lunes el apoyo de su partido esta protesta en Madrid, por entender que pedir elecciones es una reivindicación "justa". Se sumarán a la misma miembros de la dirección nacional, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, o la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez. También habrá cargos del PP de Madrid.

"Nosotros creemos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que desde el inicio de esta legislatura el Gobierno da motivos más que sobrados para que los españoles nos manifestemos en las calles", justificó Sémper, para recordar que el PP se ha manifestado en los últimos años a iniciativa propia o en apoyo de protestas impulsadas por la sociedad civil contra, por ejemplo, la Ley de Amnistía al 'procés'.

Tellado aseguró hace unos días que el PP apoya esta concentración de la sociedad civil para "decir alto y claro a Sánchez que dimita y convoque elecciones". "Basta de corrupción, de mentiras, de parasitar las instituciones y de desgobierno", aseveró, para añadir que el Gobierno está "colapsado". "Allí estaremos. Por la dignidad de España", afirmó.