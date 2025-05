Feijóo exige dimisiones al Gobierno y Red Eléctrica por dar un servicio propio de un país "tercermundista"

Alberto Núñez Feijóo ha exigido dimisiones en el Gobierno y en Red Eléctrica Española (REE) por llevar a España "al colapso" y dar un servicio propio de un país "tercermundista". El líder del PP considera que el apagón sufrido el 28 de abril no puede cerrarse sin la asunción de responsabilidades. "El Gobierno es el que tiene que asegurar la luz, con un operador privado, público o a pedales y no lo ha hecho", ha lanzado Feijóo desde la tribuna del Congreso. "La cuarta economía del euro no va a tolerar que esto se cierre sin dimisiones", ha añadido.

El jefe de la oposición se ha quejado de la falta de información sobre las causas que provocaron el cero eléctrico cuando han pasado ya nueve días. Feijóo ha vuelto a sembrar la duda, ahora en sede parlamentaria, de que Pedro Sánchez pueda estar guardándose información. "No sé si es más preocupante que lo sepa y nos lo oculte o que no tenga ni idea", ha afirmado. El líder del PP ha insistido en que quiere una "investigación internacional confiable" y que tiene pensado crear una comisión en el Senado, donde su partido cuenta con mayoría absoluta, "para garantizar la neutralidad" del análisis de lo ocurrido. Esta será, si se acaba formando, el cuarto órgano de investigación en la Cámara alta de esta legislatura: ya hay otras por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la dana y los contratos del ministerio de Transportes.

Respecto al análisis "internacional" que solicita, ha planteado que lo lleve a cabo la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que ya informó la semana pasada que lo hará, porque así ocurre cada vez que hay un incidente grave en algún país miembro.

El hermano músico

Para Feijóo, el Gobierno y REE "fallaron en la previsión, en la reacción, en la transparencia y aún se felicitan". El dirigente conservador ha bromeado en un par de ocasiones en que el día de la caída del sistema eléctrico coincidió con el procesamiento del hermano de Sánchez, el músico David Sánchez, por un delito de prevaricación y tráfico de influencias. "El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano", ha bromeado la primera vez.

El jefe de la oposición ha recordado al presidente del Gobierno que en septiembre de 2022, poco después de que cogiera las riendas del PP, le propuso un pacto energético que mandó en papel a la Moncloa. El político gallego le ha recordado que ni siqueira le respondió. "Esto no va de renovables o nucleares sino de renovables y nucleares (...) Hace falta un mix energético equilibrado", ha afirmado.