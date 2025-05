El Consejo del Poder Judicial no logra superar los vetos para los nombramientos clave en el Supremo

Pese al interés --y presión-- transmitidos en los últimos días por parte de a presidenta Isabel Perelló, los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial siguen sin superar el bloqueo para los nombramientos clave en el Tribunal Supremo que aún siguen sin cubrirse. Los vetos que cada sector ha planteado con respecto a los candidatos de la parte contraria para las presidencias de lo Penal y lo Contencioso Administrativo --salas de trascendencia mediática y política, pues son las encargadas de investigar a los aforados y revisar decisiones del Gobierno, respectivamente--impiden que pueda alcanzarse ningún acuerdo, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PERIÓDICO.

El sector progresista apuesta para estos puestos por dos mujeres, Ana Ferrer para presidir la Sala de lo Penal y Pilar Teso para la de lo Contencioso-Administrativo. Además de resaltar su mérito y valía profesional, argumentan que el nombramiento de dos mujeres para estas plazas viene obligada por la Ley de paridad. Los conservadores se oponen a designarlas porque consideran que son las candidatas que impone el Gobierno.

En cuanto a los candidatos del sector conservador ambos son varones. Se trata de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, cuyos méritos tampoco son discutidos, si bien lo que los progresistas cuestionan, además del problema de la paridad en el alto tribunal, es que se acerca la hora de su jubilación y ninguno de ellos concluiría su mandato, lo que resta eficacia a su proyecto. Por otro lado, si no se llega a consenso alguno los conservadores salen ganando, pues tanto Arrieta como Lucas ejercen ya la presidencia en funciones.

Pleno el miércoles

Así las cosas, el Pleno del próximo miércoles incluye en su orden del dia estos nombramientos, si bien ésto no es la primera vez que ocurre. En dos ocasiones anteriores -- en febrero y abril-- los nombramientos para la presidencia de la Sala penal y la Contenciosa figuraban en los asuntos a tratar, si bien finalmente fueron retirados ante la falta de consenso. Perelló pretende que a la tercera sea la vencida y este asunto quede por fin zanjado en alguno de los dos plenos de este mes de mayo.

Fuentes del órgano señalan que esta circunstancia no es baladí, pues según la interpretación de la normativa que realizan algunos vocales de votarse tres veces una propuesta y no salir adelante, la convocatoria decaería y habría que volver a convocar las plazas. En este momento, los actuales candidatos podrían replantearse si insisten en sus pretensiones en aras a la consecución de un pacto, y por ello en el sector progresista se ve la inclusión de la votación en el pleno de este miércoles como una medida de presión de la presidenta Perelló. No obstante, las mismas fuentes señalan que si se pretende que Teso y Ferrer se echen a un lado la estrategia no funcionará, pues ambas tienen intención de seguir adelante con su candidatura.

¿Ferrer a lo militar?

Durante los últimos días se ha sucedido las reuniones entre vocales de las diferentes sensibilidades en el Consejo sin que se hayan producido avances. Desde el sector conservador se ha llegado a plantear la posibilidad de que Ferrer sea presidenta, pero de la Sala de lo Militar, una vacante que quedará libre cuando el actual presidente Jacobo Barja de Quiroga concluya su mandato el próximo otoño.

Desde el sector progresista replican que por qué no se plantea dicha salida para sus candidatos, ya que dado que se acerca su jubilación ello permitiría que su gestión no quedara truncada en medio del mandato en Penal o Contencioso, que son salas de mayor importancia y trascendencia por los temas que suelen tratar.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. / Kike Rincón - Europa Press

Este lunes no hubo avances, pese a que Perelló les animó a seguir negociando. Desde el sector conservador se señala a EL PERIÓDICO que los progresistas "no quieren acuerdo" y de hecho tras los últimos desencuentros ni siquiera se celebró una reunión por a tarde, aunque se intentará seguir avanzando este martes, después de la reunión de la Comisión Permanente. Cuando se pregunta a los vocales que negocian desde el bloque progresista, se confirma el desencuentro; "Se ha intentado sin éxito, ellos no quieren ceder ni un milímetro y la verdad es que está todo muy tenso".