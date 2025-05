Artur Mas se querellará contra quienes "maquinaron" la 'Operación Cataluña', que tacha de “ilegal, ilegítima e inmoral”

El expresidente de la Generalitat Artur Mas anunció que se querellará por el espionaje que, según el grupo de expertos en ciberespionaje de Citizen Lab, sufrió a través de el software israelí Pegasus y aseguró que desde finales de 2013 "pasaron cosas graves para la salud de una democracia", porque "se dinamitaron los principios de la democracia", ya que "desde las entrañas del Estado se decidió una operación ilegal, ilegítima e inmoral para destruir proyectos políticos, ideas, personas y liderazgos de ideas políticos que no podían ganar en las urnas", que se conoce como 'Operación Cataluña'.

Sostuvo que no busca venganza, pero sí que se conozca "la verdad, porque es la única manera de compensar la democracia española para curar la herida grave" que sufrió con estas prácticas y que sus responsables asuman las responsabilidades que les correspondan por el daño que causaron, no a él, que este lunes se ha sabido que fue el primer espiado con Pegasus, ni el expresidente del Barça Sandro Rosell, que estuvo dos años en prisión por delitos de los que fue absuelto, sino los "ciudadanos" por "la manipulación" que sufrieron. "No se trataba de eliminar terroristas, sino soberanistas; de eliminarnos políticamente, civilmente, llevarnos hasta la muerte civil", aseguró.

La querella se dirigirá contra todo aquel que pueda tener alguna responsabilidad en la vulneración de la intimidad que sufrió por las 32 infecciones que ha detectado en su teléfono el organismo dependiente de la Universidad de Toronto. Entre las personas que citó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que situó al frente de la operación dirigida en su contra, o la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. Y se preguntó quién podía autorizar la entrada en su móvil en 32 ocasiones, si no era la Policía, la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A preguntas del diputado de Junts Josep Pagès también consideró responsable a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que le antecedió en la comisión. Añadió que "no puede probar" que lo fuera "por activa, pero sí por pasiva", porque era de quien dependía el CNI, y si no lo sabía, cómo podía cumplir con su responsabilidad de defender la seguridad del Estado.

Mas, que optó aseguró que "determinados fiscales y jueces, y no menores, se prestaron, como también periodistas", que contaron informes "fabricados con el sello de la policía nacional, que daban la apariencia de que eran verdad, pero no los firmaba nadie" y criticó que el dinero público desviado a confidentes no lo investigue el Tribunal de Cuentas, que sí le investió a él por el 9-N y a los líderes del 1-O por el referéndum ilegal y la acción exterior de la Generalitat. Posteriormente añadió que en su condena se incluyeron tres millones de euros que se destinaron a la adquisición de ordenadores en las escuelas catalanas.

Y, como la consejera que debía dictar la sentencia del 1-O ha paralizado su sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le aclare sus dudas sobre al afectación de intereses de la UE, Mas destacó que no solo era el Supremo el que no cumplía la ley de amnistía, salida de las Cortes.

Explicó que las infecciones fueron en días clave que muestran que respondieron a "una orientación política": el día que se anunció una coalición soberanista, cuando se anuncian las elecciones y cuando se celebraron.

Hasta ahora ninguna querella por la 'Operación Cataluña' ha prosperado. Sí siguen adelante algunas relativas al caso Pegasus, como la interpuesta por el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, en los juzgados de Barcelona, o la del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en los de Madrid, pero al tratarse de un software israelí es complicado recabar información sobre quién pudo adquirirlo en España y utilizarlo contra los expresidentes catalanes.