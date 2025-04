Miles de personas se concentran ante la cena del PP europeo por su "complicidad" con Mazón

Alguno de los acreditados para el congreso del Partido Popular europeo ha podido sorprenderse con tabal, dolçaina y la música en valenciano de Auxili, Pau Alabajos o Jazz Woman en la previa a la cena de gala. Claro que el sonido no lo ha puesto la formación conservadora ni ha sido un homenaje de los anfitriones, sino que ha sido punto final de una concentración que ha reunido más de un millar de personas contra Carlos Mazón y la gestión de la dana en el puente que cruza el antiguo cauce del río Turia entre el Ágora y el Museo de las Ciencias donde los cargos 'populares' estaban citados.

"Vamos a montarles el espectáculo", han señalado los organizadores, llamando a incrementar el ruido para que se oyera desde el edificio acristalado diseñado por Santiago Calatrava. Desde el puente, sin embargo, no se ha visto a ninguno de los responsables del PP europeo. Tampoco a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las asistentes al acto y que ha sido uno de los más repetidos durante la protesta como "cómplice" del 'president' de la Generalitat. Este se ha llevado la mayoría de los cánticos pidiendo de los alrededor de 1.200 asistentes, según Delegación de Gobierno, pidiendo su dimisión.

La concentración vespertina de este martes ha sustituido a la manifestación que debería haberse realizado el lunes por las calles del centro de Valencia y que se ha venido celebrando de manera mensual. En esta ocasión, se ha desplazado hacia el puente que atraviesa el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con motivo de la cena de gala que el PP europeo tiene prevista en el Museo Príncipe Felipe y que completa un día de protestas que ha comenzado por la mañana en Feria València, donde la formación conservadora ha organizado el grueso de las actividades.

Así, entre gritos de 'Mazón dimisión, Consell dimisión', 'volem justícia' (a unos cuantos metros de las instalaciones de la Ciudad de la Justicia donde la jueza de Catarroja está tomando testimonio de víctimas y cargos políticos en la instrucción de la causa) o contra la mandataria alemana o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "por sostener" al dirigente alicantino, más de un millar de personas se han concentrado en uno de los viales del puente llenándolo prácticamente de un lado al otro.

Escenario improvisado

Desde el puente, en un escenario improvisado con una mesa, se ha presentado el ‘Acord Social Valencià’, sellado el 23 de abril en el Parke Alcosa entre los comités locales de emergencia y reconstrucción, las asociaciones de víctimas de la dana y una amplia representación de los movimientos sociales valencianos, un manifiesto en el que han señalado como primer punto la dimisión de Mazón y su Consell. "Mientras sigan gobernando, la reconstrucción es imposible", han indicado en la lectura del comunicado.

En este, han señalado "la negligencia del gobierno de la Generalitat ante la dana y la complicidad de quien le está sosteniendo con el acto que se está dando a término en este momento: Feijóo y Von der Leyen", ambos presentes en el congreso del PP europeo en Valencia que celebra su cena a unos metros de donde se ha llevado a cabo la concentración. "¿Por qué el Partido Popular representado por Feijóo y el Partido Popular europeo de Ursula von der Leyen vienen a dar apoyo a un cadáver político?", han añadido.

Ha sido la protesta menos numerosa de las que se han realizado en conmemoración de cada mes tras la dana, que no había bajado de las 20.000 personas en las seis convocatorias anteriores por el centro de la ciudad; si bien es cierto, las condiciones han sido distintas y no todas las organizaciones que habitualmente dan apoyo a la cita se han adherido a esta. Para el mes que viene, los convocantes han llamado a participar en una "huelga general".

Nivel de emergencia 3

Tras la lectura del comunicado, ha tomado la palabra la presidente de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana del 29-O, Rosa Álvarez, quien ha rechazado que su asociación esté "politizada" ("no voy en listas de nada, y voto a quien me da la gana", ha indicado) y ha contrapuesto la actuación del jefe del Consel ante el apagón del lunes con la dana del 29 de octubre, con la reclamación en esta ocasión del nivel 3 de emergencia, algo que no hizo hace seis meses, lo que, en su opinión, "ha quedado en evidencia quién debía pedirlo".

Su intervención ha precedido a las actuaciones musicales de Auxili, Pau Alabajos o Jazz Woman, acostumbrados a conciertos de carácter más underground, y que este martes han acabado interpretando sus canciones para la plana mayor del PP europeo, aunque fuera desde la distancia. El paso de los helicópteros de la policía, que ha contado con un gran despliegue, ha sido de las pocas señales que han advertido la presencia de los dirigentes conservadores y que han provocado la subida de decibelios, con sonido de la alarma del ES-Alert a las 20:11 horas incluido. Otra cosa es si les han escuchado.