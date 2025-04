Feijóo denuncia que el Gobierno está "sobrepasado" y critica que no declarara la emergencia nacional a petición propia

Alberto Núñez Feijóo ha sacado ya sus conclusiones sobre el apagón ocurrido este lunes en toda la España peninsular. Por un lado, que España es "un país excelente" y, por otro, que el Gobierno de Pedro Sánchez está "sobrepasado". En la misma línea que sus intervenciones a lo largo del lunes, el líder del PP ha denunciado la "ausencia de información" por parte del Ejecutivo y ha criticado que Sánchez no declarase la emergencia de interés nacional a petición propia y que dejara esta responsabilidad en manos de las comunidades autónomas. Finalmente, fueron Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Galicia y Comunitat Valenciana las que solicitaron este escenario.

"El Gobierno, lamentablemente, ayer no quiso asumir el mando", ha aseverado Feijóo en una entrevista en Telecinco antes de insistir en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es quien debía haber activado de manera inmediata el nivel 3 de emergencia de protección civil ante una caída de la electricidad y de las telecomunicaciones. "¿Hay algún supuesto más grave que conlleve la declaración de la emergencia de interés nacional?", se ha cuestionado el líder de los conservadores.

A este respecto, Feijóo ha aplaudido la labor de los presidentes autonómicos que intentaron sostener todos los servicios públicos en sus territorios pese a la falta de información por parte del Gobierno. Así, ha justificado que siete comunidades gobernadas por el PP y una por el PSOE pidiesen al Ejecutivo nacional la declaración del nivel 3 de emergencia: "No sabíamos si habría algún tipo de pillaje o de inseguridad".

Contacto con Sánchez

Además, el líder del PP ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez por la falta de información sobre las causas del apagón y ha asegurado que aún no ha podido ponerse en contacto con el presidente del Ejecutivo, aunque sí ha dicho que Sánchez trató de contactar con él durante la tarde pero no hubo manera. "No tenemos información oficial", ha subrayado al ser preguntado por los motivos del apagón. A lo largo del lunes, Feijóo ya denunció esta "ausencia de información sin precedentes".

Por el momento, Feijóo ha asegurado que dedicará las próximas horas a tratar de contactar con todos los presidentes autonómicos de su partido y ha dejado en el aire su participación en el congreso del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés): "No es nuestra prioridad en este momento".