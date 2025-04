IU se reivindica de cara a futuras alianzas y carga contra el ninguneo de Podemos y Sumar: "No ha habido reconocimiento ni democracia"

Izquierda Unida fija sus condiciones para futuras alianzas en la izquierda y llama a Podemos y Sumar a "un acuerdo que supere los errores del pasado", después de cuestionar el funcionamiento de las coaliciones en las que han estado; tanto la que comparten actualmente con Sumar, como las que selló con Podemos en las dos legislaturas anteriores: "No ha habido reconocimiento ni democracia en esas coaliciones", señala el borrador del documento sobre Politica de Alianzas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que la Coordinadora Federal de IU prevé aprobar este sábado.

El partido de Antonio Maíllo deja claro que no sellará pactos con otras fuerzas a cualquier precio, y apunta a tres condiciones concretas: la primera es la existencia de "mecanismos democráticos" en su relación con otras fuerzas, en una referencia implícita a las primarias para elegir candidatos, pero también a la manera de tomar decisiones; el segundo, un programa mínimo común entre todos los partidos; y el tercero, el respeto a la "autonomía" de cada una de las organizaciones. En caso de no cumplirse estos requisitos, IU advierte de que no dudará en seguir su propia hoja de ruta de cara a unos futuros comicios.

La formación se sitúa así como un actor protagonista en el tablero de la izquierda, fijando las reglas del juego de las próximas alianzas. Esta posición llega en un contexto en el que IU se ha convertido en una fuerza fundamental en plena guerra emprendida por Podemos contra Yolanda Díaz. Y en un objeto de deseo por ambas partes.

Mientras la vicepresidenta aspira a mantener como socio al partido de Maíllo, los morados quieren volver a contar con el que fuera su principal aliado, al que pide "elegir": o Sumar o ellos. En Podemos conscientes de que su intento por recuperar la hegemonía en la izquierda pasa por recuperarles. Pero IU se sacude esta dicotomía y plantea sus propias reglas, donde reclama protagonismo y reniega del papel secundario que hasta ahora le han otorgado.

"Postulados irrenunciables"

La propuesta sobre alianzas de IU busca "tomar una posición clara sobre cuáles son nuestros límites para la construcción de alianzas". Unos "postulados irrenunciables y objetivos concretos" que serían una "condición previa" para cualquier coalición, con el objetivo de que IU esté "en una posición de fortaleza y no de debilidad a la hora de establecer acuerdos con otras organizaciones", según señala el borrador del documento de alianzas. IU quiere, en definitiva, sentar unas bases claras para cualquier eventual pacto y no regirse por condiciones de última hora o impuestas por otros.

La formación sitúa como un "reto" prioritario el de llegar al próximo ciclo electoral con acuerdos amplios en la izquierda, y propone "tomar la iniciativa" para conseguirlo. "El encuentro para lograr su expresión organizada puede ser un Frente Amplio de unidad de la izquierda", asegura el borrador, que advierte que lo plantearán "sin ningún tipo (...) de subordinación a otras organizaciones", sino "con autonomía plena". En este punto, llaman a alcanzar "un acuerdo que supere los errores del pasado"; que sería posible a su juicio si se cumplen las tres condiciones planteadas.

IU advierte de que un "Frente Amplio "solo es posible si se cumplen las tres condiciones planteadas, pero advierte de que, en caso de que el resto de partidos no asuman estas condiciones, acudirá en solitario a la próxima cita electoral: "Si el resto de organizaciones no quieren construir alianzas, o no en unos términos que nos permitan avanzar (...), Izquierda Unida garantizará su presencia en el próximo ciclo electoral", señala, apuntando a que se presentará a las generales con o sin aliados y reivindicando así su autonomía más allá del resto de formaciones. En este punto, el partido avanza que seguirá potenciando su propia marca: "No vamos a dejar de trabajar en el fortalecimiento y visibilidad de la organización".

Alianzas estatales y autonómicas

En esta "construcción de un Frente Amplio", IU interpela directamente tanto a Podemos como a Movimiento Sumar, además del resto de partidos territoriales como "Compromís, Más Madrid, Comunes, Més, y aquellas fuerzas actualmente fuera de la coalición de Gobierno". Insiste en que las alianzas deben constituirse desde el municipalismo, donde mayor implantación tiene IU, con presencia en 1.600 ayuntamientos.

Así, fija un modelo de alianza basado en la "convergencia federal", como un paraguas nacional que dé cabida a coaliciones a todos los niveles y donde existan "estructuras de geometría variable" en los territorios, "habida cuenta de las diferentes situaciones que se dan" en cada uno de ellos. "El objetivo de llegar a acuerdos que permitan la construcción de alianzas electorales", tanto a nivel estatal como autonómico, "para garantizar que los acuerdos alcanzados sirvan en todos los procesos electorales".

"Ni reconocimiento ni encaje"

El documento, que ha recibido más de 200 enmiendas durante los tres meses en que se ha sometido a debate en las federaciones, también hace repaso de las últimas experiencias de unidad en la izquierda y cuestiona su funcionamiento: "Izquierda Unida ha puesto toda su fortaleza al servicio de las iniciativas políticas que en los últimos años se han producido, primero con Podemos, después con Sumar", comienza. "Sin embargo, Izquierda Unida no ha visto que su trabajo haya tenido ni reconocimiento ni encaje democrático en esas coaliciones".

Una queja que ya se puso de manifiesto durante su etapa dentro de Unidas Podemos junto a los morados, donde se mostraban molestos por la falta de visibilidad ante un omnímodo Pablo Iglesias, y que en los últimos meses también han denunciado con Yolanda Díaz, sobre todo después de las fuertes tensiones de las europeas, donde la gallega eligió a la candidata sin consultar al resto de formaciones, y donde dejó en un papel secundario a IU, que por primera vez quedó sin representación en el Europarlamento.

Tensiones en Sumar

En los últimos meses también se han vivido ciertas tensiones dentro de la coalición de Sumar, donde Yolanda Díaz se ha mostrado menos combativa con las decisiones en torno al aumento del gasto militar, y donde IU ha marcado un perfil propio.

El partido reivindica su autonomía y asegura que tejerán alianzas desde el espacio político que representa una "izquierda nítidamente transformadora y anticapitalista está representada", y advierte: "En ningún caso renunciaremos a él [el espacio] por tentaciones de sumas electoralistas que nos supongan en la práctica el abandono de nuestra posición política histórica", asegura, en un mensaje que bien podría ir dirigido a Sumar.

IU razona la necesidad de tejer alianzas en que "el sistema electoral penaliza la división", pero también para atraer a los desencantados: "Una parte importante del electorado de izquierdas (....) han dejado de reconocerse en los espacios de coalición electoral en los que hemos participado", apunta el partido de Maíllo, en una referencia implícita también a la coalición liderada por Yolanda Díaz. "De ahí que sea tan necesario un revulsivo social y político que permita una propuesta unitaria".