Rufián pide apoyo para el nuevo proyecto de Pablo Iglesias, pero le lanza un dardo: "Me dejó tirado"

Los lazos que Pablo Iglesias tejió en la política institucional le valen ahora para hacer crecer sus nuevos proyectos empresariales. Después de crear una plataforma de contenido, Canal Red, para seguir marcando la línea política de Podemos, el exvicepresidente del Gobierno creó una taberna que ahora quiere ampliar y reformar, y para ello pide fondos a sus seguidores mediante un crowdfunding. En esta empresa ha contado con el apoyo del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha explicado en redes los motivos de su respaldo al proyecto.

Iglesias proclamó hace unos días, en la Quinta Asamblea de Podemos, que seguía ejerciendo política, pero "en la batalla cultural". "Hay quien me pregunta que cuándo voy a volver a la política. ¡¿Pero cuándo he dejado yo de hacer política?!", clamó. Ha sido el propio dirigente, todavía uno de los principales referentes del partido, quien ha publicado el vídeo de Rufián al mismo tiempo en que volvía a pedir donaciones entre sus 2,6 millones de seguidores en la red social X, antes Twitter.

El diputado republicano aparece en el clip con una gorra y comienza presentándose: "Hola, soy Gabriel Rufián y desde aquí quiero dar mi apoyo a la Taberna Garibaldi", arranca el dirigente, que destaca que "más Tabernas Gariabaldi hacen falta" antes de relatar los motivos de su apoyo y explicar su experiencia personal, dejándole un irónico recado a Pablo Iglesias, al que no llega a mencionar.

"No apareció"

El primero de los motivos, detalla, es "porque me trataron muy bien cuando fui". Rufián puntualiza, con sorna, que el dueño del bar, del que "ahora no recuerdo el nombre", "me dejó tirado". "Habíamos quedado allí y no apareció, pero bueno es lo habitual", apostilló el dirigente. Además, el republicano asegura que lo apoya "porque les jode mucho a los fachas, y si les jode a los fachas es el lado correcto de la historia".

Iglesias acompañaba este vídeo con un mensaje agradeciendo el mensaje a Rufián y pidiendo fondos para la ampliación y reforma del bar. "Gracias Gabriel Rufián por tu apoyo a la Taberna Garibaldi. Te esperamos en el nuevo proyecto. Apoya tú también (si puedes)", decía, incluyendo el link de recaudación.

Uno de los elementos que unen a Rufián e Iglesias es la falta total de sintonía con Yolanda Díaz, candidata de Sumar, con la que Podemos rompió en 2023, unos meses después de concurrir juntos a las generales. Desde que ERC votó contra la reforma laboral en 2021, durante la anterior legislatura, y puso en riesgo su aprobación, las relaciones siempre han sido tensas entre la ministra de Trabajo y el partido republicano. Un elemento común entre el dirigente de ERC e Iglesias, ahora también unidos por su apoyo a la Taberna Garibaldi,

Ampliación y reforma del bar

La página web de Iglesias abierta para la recaudación se encabeza con el siguiente epígrafe: "Queremos un local más grande para acoger más iniciativas culturales". Hasta ahora, lleva 78.000 euros donados por 1.805 financiadores. Lo que supone algo más de la mitad de los 137.996 euros que Iglesias fija como necesarios para la mudanza, la licencia, además del acondicionamiento y la reforma del nuevo local. Las opciones de donación tienen un mínimo de 25 euros, y un máximo de 250, y cada una de ellas tiene una recompensa. Si donas el mínimo recibes un "agradecimiento por escrito", mientras si pagas el máximo importe, "te mandaremos un vídeo cantándote una canción".

Podemos nació hace diez años poniendo de moda el crowdfunding para el proyecto político, bajo el pretexto de que no pedían préstamos bancarios. Una fórmula que Iglesias llevó después a sus proyectos empresariales. Cuando dejó la política institucional en 2021 y creó su plataforma digital, volvió a lanzar una campaña de recaudación.

Y ahora, bajo el paraguas de crear un espacio de combate contra el fascismo, Igelsias vuelve a reclamar fondos para ampliar su empresa de restauración. En la propia descripción del crowdfunding cita el encontronazo que tuvo con el Ayuntamiento de Madrid, que rechazó la sollicitud para presentar en un centro municipal el nuevo libro de Pablo Iglesias, Enemigos Íntimos, con durísimas críticas a distintos personajes públicos.

"Hoy es el alcalde de Madrid el que, prohibiendo la presentación de un libro en Vallecas, ha vuelto a obligar a que la Garibaldi sea noticia", señala Iglesias en la petición del crowdfunding, donde emplea este asunto como palanca para iniciar una recaudación. "Pero su arrogancia nos ha dado una idea. Desde hace tiempo la Garibaldi se nos queda pequeña. Queremos un sitio más grande que nos permita ampliar las actividades del espacio y acoger a más gente".

Críticas de la izquierda al crowdfunding

Este crowdfunding ha levantado cierta polvareda en un sector de la izquierda que considera que Iglesias emplea causas ideológicas para hacer crecer sus intereses empresariales. Estas críticas, que se han en privado más allá de Podemos, también han sido expresadas públicamente por el que fuera candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, que se mostró durísimo contra el exvicepresidente del Gobierno en redes sociales, al que acusó de tener "un morro que te lo pisas".

"Tu pareja gana 130.000 euros al año. Tú has sido Vicepresidente del Gobierno y hoy tienes varias empresas. ¿Y pides pasta a la peña para comprar un garito con la excusa de combatir el fascismo? Eso no es postureo, es tener un morro que te lo pisas compañero", criticó Sotomayor el pasado 10 de abril, cuando Iglesias comenzó a pedir fondos.

¿Es ético pedir dinero a gente que lo necesita más que tú para un negocio privado?

Después de las críticas de un extrabajador de Podemos, hoy día empleado de Canal Red, Sotomayor respondía denunciando haber sido víctima de acoso durante la campaña en la que fue candidato de Podemos: "Yo no hice publicidad ni intenté monetizarlo a diferencia de otros", criticó, apuntando también a que el partido le dio "la espalda".

"Lo último que me quedaba por ver es que se me tache de fascista por hacer una crítica y hacerme preguntas que muchas personas de izquierdas se hacen", continuaba el exdirigente, que ponía en duda la actuación de Pablo Iglesias: "¿Se puede monetizar el antifascismo? ¿Está bien que lo haga un ex vicepresidente del Gobierno?", comenzaba, antes de poner en duda la ética del exvicepresidente del Gobierno: "¿Es ético pedir dinero a gente que lo necesita más que tú para un negocio privado?". "¿Es lícito aprovecharse por ser un líder de la izquierda?Sobre todo cuando en tu casa entra una fuerte suma de dinero al año", afeaba Sotomayor..

