El Consell valenciano acusa a Bernabé de mentir durante seis meses para "tapar la negligencia de las agencias estatales"

El Consell ha acusado hoy a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "mentir" sobre lo ocurrido el pasado 29-O con el objetivo de "desviar la atención" y "tapar la negligencia de las agencias estatales", es decir, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La tesis la ha defendido la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha acusado a Bernabé y al Ejecutivo de llevar a cabo una "campaña de acoso, ataque e insultos contra el presidente Carlos Mazón" y el resto de miembros del Gobierno valenciano.

Las acusaciones de Camarero siguen en la línea planteada por los populares después de la declaración ayer de Bernabé frente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. Señalan el silencio de la CHJ sobre el crecimiento del caudal del barranco de Poyo, al que no se prestó atención en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) hasta la llamada de la alcaldesa de Paiporta a Bernabé a las 19 horas, según explicó la socialista ayer en sede judicial.

Para Camarero, el testimonio de Bernabé ante la jueza, "donde está obligada a decir la verdad", demuestra dos cosas. En primer lugar, que el Ejecutivo central no trasladó información sobre la situación del cauce del Poyo en las horas críticas. Según publicó Levante-EMV, la CHJ remitió al Centro de Emergencias 198 correos desde las 5:33 horas del 29 de octubre hasta las 23:18 horas del día D. Bernabé subrayó también ante la jueza que se declaró la alerta hidrológica a las 12:20 y que el seguimiento de los barrancos desde ese momento es responsabilidad de la Generalitat.

Camarero ha incidido por su parte en que "no se tenía información y, por lo tanto, no se podía alertar de lo que pasaba", ha esgrimido. En segundo lugar, de la declaración de Bernabé se desprende "que, en el Cecopi, no se estaba esperando al presidente".

Falta de conocimiento

La vicepresidenta ha señalado que tanto Bernabé como el Ejecutivo saben desde hace seis meses "que están mintiendo sobre lo que pasó" y que la declaración de la socialista refrenda la tesis del Consell desde hace seis meses. "Por fin, empieza a verse la verdad -, ha afirmado-. La delegada tiene dos caras: la de la verdad frente a la jueza; y la de la mentira, frente a los medios de comunicación".

En cuanto a la llamada de la alcaldesa de Paiporta, de la que Bernabé informó en el Cecopi tras el primer receso alrededor de las 19 horas, Camarero ha querido destacar la falta de conocimiento sobre la situación demostrada por la "responsable" de coordinar las agencias estatales. "¿Cómo es posible que se entere de la situación por una llamada (de una alcaldesa)? -, se ha preguntado-. Si quien tiene la responsabilidad de alerta, no mantiene la supervisión y tiene la información, no puede informar sobre ello".

La vicepresidenta también ha querido confrontar uno de los argumentos esgrimidos por Bernabé: que si se hubiera convocado antes el Cecopi, todo habría sido diferente. Ante esto, Camarero ha vuelto a resaltar la falta de información: “¿Qué hubiera cambiado si se hubiera convocado antes? -, ha preguntado-. ¿Cuál era la información disponible a la 13, a las 4 o a las 15?”. Y ha insistido: “Si Bernabé no tenía información del Poyo hasta las 10 horas, no hubiésemos resuelto nada por convocarlo antes".

Comisión mixta con el Gobierno

En cuanto a la carta remitida por Mazón a Sánchez, de la que se tuvo conocimiento ayer, en la que pide una reunión urgente; Camarero ha acusado al Gobierno de mentir al constatar la existencia de una comisión mixta de la dana y ha criticado la "burla de Morant" cuando valoró la misiva en la jornada de ayer.

"Es una mentira que exista una comisión mixta -, ha asegurado-. No ha sido convocada por el presidente Sánchez, ni se han levantado actas". La vicepresidenta ha comparado la situación con la acontecida en la Palma tras la irrupción del volcán: "Sánchez la convocó y la presidió. Ha visitado la isla ocho veces. Aquí ni la ha constituido, ni ha venido".