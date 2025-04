Argüeso declara que no se tuvieron en cuenta las llamadas del 112 por indicación de su número dos

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha declarado que no se tuvieron en cuenta las 19.000 llamadas del 112 por indicación de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias y funcionario de la Generalitat. "Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar cincuenta personas", ha asegurado a la jueza de la dana.

Argüeso ha asegurado haberse sentido "algo" solo en estos meses desde su cese como número dos de la Conselleria de Justicia e Interior y, por tanto, como uno de los máximos responsables de la emergencia del 29 de octubre.

Argüeso ha accedido a la Ciudad de la Justicia a las 9.45 horas de la mañana, aunque su declaración no está prevista hasta las 12.30 horas. Al igual que ha sucedido con Pradas su entrada ha estado acompañada por los gritos de "¡asesinos!" y "¡cobardes!" de los familiares de las víctimas concentrados desde las 9 de la mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Una vez dentro de la Ciudad de la Justicia, el grito de "asesino" que le lanzaba Victoria, la mujer de un fallecido en Cheste el día de la riada, resonaba por toda la Ciudad de la Justicia mientras Argüeso avanzaba hacia la Sala Tirant I donde se celebran las declaraciones.

Argüeso está imputado, al igual que Pradas, desde el 10 de marzo. En el auto en el que se decidió investigar a ambos responsables de la Generalitat la jueza argumentó que el aviso a la población por el sistema EsAlert remitido a las 20.11 horas del 29 de octubre “fue tardío y erróneo”. Recordaba, asimismo, que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia estatal de meteorología (Aemet), “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades".