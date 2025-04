El audio enviado por Aldama a Javier Hidalgo en pleno rescate de Air Europa: "Van a hacer una nota de prensa desde el ministerio"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió en el teléfono del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama un mensaje de voz que envió al ex CEO de Air Europa-Globalia Javier Hidalgo en pleno rescate de la compañía por el Gobierno. En el mismo, el considerado por los agentes "nexo corruptor" de la trama le dice al empresario de forma literal: "He hablado con él hace media hora, más o menos, y están preparándola, lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios [...]. Sí, la sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe que la sacan hoy, ¿vale?".

La Guardia Civil afirma que Ábalos llegó a acceder a la difusión de un comunicado "que cumpliría con los intereses de Hidalgo, y, consecuentemente, de Aldama", pues este recibía "un sueldo mensual de 12.100 euros por parte de Globalia, donde ostentaba el cargo de consejero", mientras se negociaba el rescate. Ello explica la insistencia con la que Koldo le reclamaba el texto, que según los agentes habría redactado Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, al que en una ocasión pide que llame directamente a Aldama. Al final Koldo, al que el comisionista había pedido que evitara que Hidalgo contactara directamente con el ministro, "porque tiene que aprender y es la única manera", se dirige directamente a Ábalos: "Jefe, perdóname, pero sabes algo de Ia nota de prensa por favor, lo digo por este, que le va a dar algo".

La UCO destaca que en esta operación del Gobierno "habrían existido dificultades para que este rescate fuera concedido" y que "la influencia del ministro Ábalos podría haber sido clave" para recibir las ayudas del Ejecutivo. Así, tras el rescate, Ábalos habría recibido una "contraprestación", en referencia al chalé de Marbella en el que veraneó con su familia entre 12 y el 23 de agosto de 2020. Los agentes a continuación destacan el mensaje que Koldo envió al entonces ministro y que incluía 23 fotos de Villa Parra: "Te comento esto sale gratis por las molestias generadas".