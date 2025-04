El ex número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana a las 14.44 horas el día de la dana: "Los barrancos están a punto de colapsar"

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja denegó ayer a la Generalitat su petición de personarse en la causa de la dana porque considera que "no es el momento procesal oportuno" para formar parte de la investigación como "responsable civil subsidiario", como justificaba la Abogacía de la Generalitat. El escrito en el que la administración autonómica solicitaba personarse en la causa no ha trascendido. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, tampoco quiso aclarar en calidad de qué se personaba la Generalitat en la instrucción a cuatro días de que declararan como investigados la exconsellera responsable de Emergencias y su número dos, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, respectivamente.

Ante la jueza la Generalitat sí estaba obligada a aclarar si se personaba como acusación o como defensa. Aunque finalmente optó por hacerlo en calidad de "responsable civil subsidiaria". Y que supone que se responsabilizará de los pagos en el caso de que haya que indemnizar a las familias de los fallecidos y lesionados, en el caso de que algún miembro de la administración autonómica (hay dos investigados) sea condenado por los presuntos delitos de homicidios o lesiones imprudentes por no avisar con antelación de los efectos de la dana el 29 de octubre.

Por ello la magistrada de la dana alega en su auto, que no es firme y puede ser recurrido, que «la personación de la Generalitat Valenciana como responsable civil subsidiario no es procedente en el presente momento». Para sostener su decisión, la jueza Nuria Ruiz Tobarra reproduce un auto de la sección segunda de la Audiencia de València (la misma que ha de revisar los recursos contra sus decisiones) en el que se determina que la responsabilidad civil subsidiaria se dirime, en una causa penal, en una pieza separada, «cuando la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación o se dicta una resolución para asegurar sus responsabilidades». Y que en la causa de la dana aún no se ha producido.