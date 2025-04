El PP se vuelca en el desgaste de Montero con el ojo puesto en las elecciones andaluzas: "Es un estorbo para Sánchez"

Hace dos fines de semana, durante la interparlamentaria que el PP organizó en Sevilla, en los corrillos, además del nombre de Carlos Mazón también estaba muy presente otro: el de María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y líder del partido en Andalucía. Ella será quien se mida con Juanma Moreno, actual presidente de la Junta, en las próximas elecciones autonómicas que ya se vislumbran en el horizonte (como tarde, junio de 2026).

Los populares andaluces y también miembros de la cúpula en Madrid dicen que las encuestas apenas recogen una leve mejora del PSOE en las encuestas desde el relevo de Juan Espadas, pero lo cierto es que Montero se ha convertido en una diana de las pullas de todo el PP, en Andalucía y en el Congreso de los Diputados. Este miércoles, en el Congreso y el Senado, la estrategia estuvo más clara que nunca. "Es un estorbo para [Pedro] Sánchez", le ha dicho en la Cámara baja Cuca Gamarra, número dos de los populares, por considerar que la ha apartado del plan de choque para mitigar la guerra arancelaria, una misión encargada a Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Ese ha sido el aperitivo, en una de las preguntas de la sesión de control, pero la ofensiva continuó a lo largo de todo el día. Primero, con la interpelación urgente que los conservadores presentaron a Montero para afearle que no esté entre sus planes presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, porque el Gobierno tiene difícil armar una mayoría suficiente para sacarlos adelante. Y después, en una moción para reprobarla en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. "Desde que fue elegida secretaria general del PSOE y candidata en Andalucía, la estrategia los conservadores contra ella es de acoso y derribo", explican en el entorno de la vicepresidente primera.

"Viven al margen de la ley"

Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP, fue la encargada de protagonizar el cara a cara con Montero en el Congreso. Acusó a la dirigente socialista de incurrir en una "anomalía constitucional" por querer prorrogar este 2025 las Cuentas de 2023, que ya se aplicaron también en 2024, y también recordó que la Carta Magna recoge la obligación de presentar los Presupuestos aunque no exista una mayoría para aprobados. "No traerlos no es serio, ni responsable, ni legal (...) Ustedes viven y sobreviven al margen de la ley", afirmó en referencia a los miembros del Gobierno.

En la réplica, la vicepresidenta explicó que nadie del Ejecutivo ni del PSOE ha dicho nunca que vaya a haber una prórroga "indefinida" de los Presupuestos de 2023 durante toda la legislatura. "Todo lo contrario. Este Gobierno afirmó por activa y por pasiva que va a llevar los Presupuestos en el momento que haya una ventana de oportunidad con los grupos políticos", insistió.

Poco después, llegó el turno de la ofensiva en el Senado. El PP, a través de Alicia García, volvió a detenerse en la falta de Presupuestos, pero también en la financiación singular catalana y en el ataque a la presunción de inocencia que llevó a cabo Montero a raíz de la sentencia del ‘caso Alves’ (por el que después pidió disculpas), para sostener que “acumula más escándalos que cargos”. Con Montero ausente, la defensa corrió a cargo de su antecesor en el PSOE andaluz, Juan Espadas. “Hoy de nuevo a reprobar…”, les dijo a los conservadores, que en esta legislatura, sin contar a la vicepresidenta primera, ya han reprobado a cuatro miembros del Ejecutivo: Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares.