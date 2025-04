La Generalitat Valenciana pide personarse en la causa de la dana a cuatro días de la declaración de Pradas y "por consejo técnico"

La Generalitat Valenciana ha solicitado a la jueza personarse en la causa de la dana. Lo hace casi cuatro meses después de que el juzgado de instrucción 3 de Catarroja centralizara todas las diligencias y apenas cinco días antes de la declaración como investigados de la exconsellera Salomé Pradas y quien era su número dos en Emergencias el 29 de octubre, Emilio Argüeso. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha confirmado la petición pero ha negado que tenga relación con el desfile de estos dos exaltos cargos del gobierno de Carlos Mazón ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra el próximo viernes.

Camarero ha señalado que la solicitud de personación, presentada este lunes y que ahora deberá ser resuelta por la jueza, se formaliza por "consejo técnico" de la Abogacía de la Generalitat y "siempre para defender los intereses de los valencianos". Ha añadido que en ningún caso tiene como finalidad defender tesis contrarias a las planteadas por la titular del juzgado en sus autos y ha insistido en que "simplemente" se pide "porque así lo establece el criterio" de los servicios jurídicos.

La portavoz ha asegurado no haber mantenido contacto alguno con Pradas "en los últimos días" y ha prmetido la "máxima colaboración" de la Generalitat en el proceso de instrucción judicial.

No ha sido la única personación de la Generalitat abordada este martes. El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía personarse como acusación en el procedimiento contra Francis Puig y un hermano Adell Bover por presunto fraude en las subvenciones para el fomento del valenciano.

Este acuerdo, a diferencia de la personación en la dana, sí ha sido publicitado por el gobierno valenciano. Camarero ha explicado que se ejerce este derecho para "recuperar el dinero de los valencianos" y "ante la obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de la legalidad, de colaborar con las actuaciones judiciales y de formar parte de los procesos judiciales que se inicien para investigar actuaciones que generen un perjuicio económico a la Generalitat".

"Sin información" para la emergencia catastrófica

Tras el último auto de la jueza, en el que Ruiz Tobarra señala que si Carlos Mazón hubiera decretado la situación de emergencia catastrófica por la dana y hubiera asumido el mando único, ahora estaría investigado, y preguntada sobre por qué el president no echó mano de ese instrumento legal, Camarero ha dicho que no lo hizo porque "nadie lo planteó" y porque no disponía de "información" para hacerlo, pese a que lo podría haber declarado en los días posteriores.

"Nadie lo planteó y con el nivel de información que había el 29 de octubre, los técnicos decretaron el nivel de emergencia que consideraron oportuno. Todas las actuaciones esa tarde fueron en función de la información que se conocía. Nadie lo puso encima de la mesa, tampoco el Gobierno", dijo apuntando de nuevo a los técnicos y tratando de socializar responsabilidades con el Ejecutivo central pese a que el mando único era de la Generalitat.

Camarero, que al igual que Mazón y otros miembros del Consell no se han cansado de definir la dana del 29-O como "la mayor catástrofe de la historia reciente" de España, no ha sabido explicar por qué tampoco se decretó el día 30 de octubre y posteriores.