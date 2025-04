La exnovia del cerebro del atentado contra Vidal-Quadras: “Ayari es un monstruo, es capaz de matar gente y lo intentó con el político”

Chahinez Kadid, la exnovia de Sami Bekal Bounouare, a quien la Policía considera el presunto cerebro del atentado contra Alejo Vidal-Quadras, identificó al francotunecino Mehrez Ayari ante la Policía neerlandesa como el supuesto autor del disparo contra el fundador de Vox, según especifica su declaración policial de 11 de junio de 2024. EL PERIÓDICO ha tenido acceso al sumario del caso, en el que se investigan "los posibles vínculos entre el régimen iraní y las personas investigadas en España por el intento de asesinato" del político catalán.

Al ser preguntada en un interrogatorio por un agente neerlandés, Kadid definió a Mehrez Ayari como "el tipo que estaba con Sami en España, que estaba con nosotros. Creo que es un monstruo. ¿Por qué? Porque es capaz de matar gente", lamentó la sospechosa, que prosiguió: "Lo intentó con el político [Vidal-Quadras] y de nuevo con esta persona [un opositor iraní residente en Países Bajos]". Según informó el diario Le Monde, el objetivo en este país del norte europeo era el periodista disidente iraní Siamak Tadayon Tahmasbi.

Chahinez Kadid, de nacionalidad neerlandesa, confirmó que estuvo en España con su expareja Sami Bekal Bounouare "en octubre", días antes del atentado contra Vidal-Quadras. "Fuimos a Madrid. Quería comprar algo con Sami". Pero su expareja estuvo "muy ocupado". Acudieron a "una manifestación. Sami se detuvo allí". En el interrogatorio esta mujer aseguró haberle preguntado por qué hacían eso, pues ella "quería caminar" por la ciudad. Pero Bekal se enfadó y le ordenó que mantuviera "la boca cerrada".

Vio a dos personas

En la manifestación de Madrid Kadid "vio a dos personas en la distancia". Y cuando la concentración finalizó persiguieron a Vidal-Quadras: "Estas personas comenzaron a caminar. Mientras la gente se movía, ellos se movieron en la misma dirección". Tuvo la impresión de que les estaban siguiendo, explica el informe de la Policía neerlandesa, que resalta que la expareja del presunto cabecilla pasó la noche con Bekal. Al día siguiente, voló de regreso a Países Bajos, declaró.

La Policía española considera que pudo tratarse de una manifestación que tuvo lugar el 29 de octubre en la madrileña Plaza de Colón contra la amnistía a los políticos catalanes. En el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, consta que el presunto cabecilla voló el 25 de octubre de 2023 desde Rotterdam a Málaga. Un día después, el 26 de octubre, su exnovia viajó también a Málaga. Ella retornó el 31 de octubre a su país.

Alejo Vidal-Quadras. / EP

En su testimonio ante la Policía Kadid, a quien se la vincula con la mocro maffia neerlandesa, reconoció que al volver a su país "comenzó a buscar en Internet. Ahí se enteró del nombre" de la persona que habían seguido. "Sami [Bekal] más tarde me contó lo que pasó. Se refirió a una información de prensa en la que se afirmaba que se había disparado a un político. Más tarde se publicó un artículo en el que el nombre de Sami estaba vinculado a este hecho. No podía creerlo. Pero más tarde el artículo fue borrado" y por eso pensó que su exnovio "no tenía nada que ver" con el disparo, prosiguió.

Al ser preguntada sobre si conocía al presunto sicario, Kadid dijo que sí, pues les visitó en la casa que alquilaron ella y su exnovio durante su estancia en España: "Ayari pasó la noche allí y se fue a la mañana siguiente después del desayuno. Y esa misma noche vino de nuevo". Aseguró desconocer de qué hablaron "Ayari y Sami porque estaban en la habitación principal" y ella "en el dormitorio". Además, hablaban "en francés", un idioma que ella asegura no dominar.

Después dijo que incluso su hermana le informó de que el presunto sicario había matado "a un oficial de Policía. Y que también mutiló por completo a la persona y todo... Nunca olvidaré esa conversación", dijo ante la Policía neerlandesa, que le informó de que su exnovio era "sospechoso de dirigir una serie de delitos graves".

"Estoy realmente asustada"

Al final de la declaración Chahinez Kadid lamentó haber calificado como "monstruo" a Mehrez Ayari: "Siento haber hecho esas declaraciones sobre ese tipo. Acerca de Mehrez. Porque estoy asustada, pues puede ver mis declaraciones. Si va a leer algo así, que dije algo así, estoy realmente asustada. Tengo mucho miedo de una persona así", continuó, según consta en la transcripción de la declaración policial, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Sin embargo, se mostró contenta porque el supuesto sicario no sepa donde vive, "pero estoy segura de que puede investigar o dirigir a la gente. ¿Qué puede atraparme o algo así...? No lo sé, estoy realmente asustada", insistió.

"Tengo miedo de ambos"

"¿Tienes también miedo de Sami?", preguntó entonces el agente neerlandés, que recordó que su exnovio, nacido en Palma de Mallorca y de nacionalidad marroquí, permanecía "libre", pues está fugado de la justicia. "Me temo que si hago malas declaraciones sobre él, lo tendré. Sé que puede enfadarse mucho. Y también lo que te he contado sobre esos abusos y cosas que él piensa. Realmente se va a enojar mucho y me temo que va a hacer ciertas cosas. Lo más importante es que sabe exactamente dónde vivo. Mira, el otro tipo no lo sabe. Honestamente, tengo miedo de ambos".

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999-2014, Alejo Vidal-Quadras, ofrece una rueda de prensa / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En sus declaraciones, los agentes comunicaron a Chahinez Kadid que también se le investigaba en relación al intento de asesinato de un opositor iraní residente en Países Bajos, en el que también estarían involucrados el tunecino Mehrez Ayari y su expareja Sami Bekal Bounouare. En concreto, ella realizó fotos e incluso llegó a señalizar la vivienda del periodista iraní con un GPS.

Asimismo, su arresto fue en virtud de una orden de la justicia italiana, que también ha reclamado la detención de la pareja del presunto cabecilla de la organización que disparó contra Vidal-Quadras.

'Mocro maffia'

La Policía española apunta que el sicario francotunecino Mehrez Ayari pudo ser el autor del disparo que atravesó la boca del político catalán al final de la mañana del 9 de noviembre de 2023, en la puerta de su domicilio madrileño.

A partir de su detención se afianzó la teoría de la implicación de Chahinez Kadid en la trama de la mocro maffia -poderosa red de raíz narco asentada en la capital neerlandesa-, pues las autoridades de Ámsterdam le vinculan con esa organización criminal -la misma que amenazó a la propia princesa heredera de la corona de Países Bajos-.

Las investigaciones de la Policía española desvelan que el sicario llegó solo a las inmediaciones de la vivienda de Vidal-Quadras en una motocicleta. Ayari esperó la llegada del fundador de Vox y se acercó a él, con el casco puesto, y le disparó un tiro en la boca. Después emprendió la fuga con la motocicleta. Acompañado de un cómplice quemó el vehículo y lo abandonó cerca de Fuenlabrada (Madrid).