Feijóo, en la encrucijada: entre un pacto de Estado por la defensa y tumbar a Sánchez

El rearme europeo lo acapara casi todo desde hace semanas. La situación de incertidumbre en la que se encuentra el continente ha obligado a los países miembros, pero también a la política española, a un reajuste en la discusión pública. Alberto Núñez Feijóo vuelve a agitar con fuerza el mensaje de ir a unas elecciones generales si el presidente del Gobierno no es capaz de presentar unos Presupuestos por falta de apoyos parlamentarios y tampoco cuenta -como ocurre ahora- con el respaldo suficiente para aumentar el gasto en defensa comprometido con Europa. Descartados los "atajos", como dijo el líder del PP en Sevilla este domingo al reunir a todos sus parlamentarios, la formación asume que debe estar preparada para cuando haya cita con las urnas. Y el contexto internacional, dicen los conservadores, puede ser clave.

Al mismo tiempo, la oposición conservadora se ha topado con su propia encrucijada, entre la convicción de que el escenario internacional requeriría un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos -aunque Feijóo insiste en que no se cumple ni un solo condicionante teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ningunea al primer partido del Congreso- y el asedio permanente para tumbar a un Ejecutivo que los conservadores ven “agotado y sin capacidad de gobernar”.

En lo primero, el pacto de Estado, está el propio líder del PP, que a pesar de las fuertes críticas al Gobierno por no concretar nada sobre cómo piensa España cumplir con los compromisos internacionales y en qué consiste su plan, no quiso cerrar la puerta a un hipotético acuerdo en caso de que Sánchez cambie de estrategia. De ahí, que Feijóo pidiera participar en las conversaciones de Defensa y reunirse incluso con la cúpula militar para ser informado directamente.

También por eso en la dirección nacional no dejan de repetir que el PP español “forma parte del PP europeo” y que, como tal, garantiza el respaldo en las decisiones que se toman dentro de la familia conservadora. Ocurre que esas decisiones son los objetivos que también ha asumido Sánchez. Lo que en Bruselas se pacta, en España es un artefacto de discrepancia política.

Los conservadores consideran que el presidente “se equivoca” tratando de esquivar al Congreso y no recurriendo al apoyo del PP. Porque en Génova entienden que lo que está haciendo Sánchez son “trampas constantes” prometiendo una cosa en Europa y edulcorándola después en Madrid para tranquilizar a sus aliados. “Es muy fácil. O cumple con Europa o contenta a sus socios”, repiten en el núcleo duro de Feijóo.

Más allá del 2% y pronto

La información que tienen los populares, según trasladan a este diario, es que el compromiso de incrementar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa y seguridad “se quedará viejo en pocos meses”. La cumbre de la OTAN en junio es un punto de inflexión. “¿Pero quién dice que no va a ser el 3% o el 3,5% en los próximos meses?” se preguntan, con la convicción, eso sí, de que esta inversión pasará a ser “estructural” en toda la Unión Europea. “El Gobierno tiene que asumir que no es un esfuerzo puntual y que puede convencer a sus socios con apaños. Esta es la nueva realidad. Es difícil que el castillo de naipes no se le desmorone”, zanjan.

En el segundo aspecto de oposición, el desgaste permanente del presidente -además de exhibir su soledad parlamentaria, también en Europa, trasladando a los principales socios del PP comunitario que la coalición gubernamental está dividida en aspectos trascendentales- están todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno y que para el PP son imposibles de digerir, especialmente el caso Ábalos.

Por eso, mientras el rearme sigue en discusión, los conservadores siguen empleando sus herramientas, sobre todo en el Senado donde tienen mayoría absoluta. La próxima semana están previstas nuevas declaraciones en la comisión de investigación sobre la presunta trama y tendrán que asistir las supuestas parejas sentimentales del exministro que, además, fueron colocadas en empresas públicas.

También continuará el marcaje sobre los pactos del Gobierno con los partidos independentistas, desde la condonación de la deuda hasta el reparto de menores migrantes o las fronteras en Cataluña acordadas con Junts. La semana que viene el PP forzará la comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero a ese respecto en la Cámara Alta.

Feijóo citó este fin de semana a todos los parlamentarios del PP -autonómicos, nacionales y europeos- en Sevilla para mantener prietas las filas y avivar la hoja de ruta política del partido, en el que los gobiernos autonómicos conviven con la oposición nacional. El lugar no es casual por la importancia de Andalucía en términos electorales, más aún cuando tendrá que someterse a elecciones el año que viene.

El líder del PP intenta conjugar todos los elementos de una oposición que ahora navega entre abrirse a un pacto de Estado y no dejar de desgastar a Sánchez por todos los frentes internos. El partido sabe que el presidente quiere agotar la legislatura, y eso implica un camino que todavía será largo. El propio dirigente conservador, a la vista de las dificultades que tiene el Ejecutivo, incluida una debilidad parlamentaria enorme que, sin embargo, sigue sosteniéndolo, envió un mensaje el jueves que quizá sus filas necesitaban escuchar. Lo hizo en un acto distendido, junto a Mariano Rajoy y la exministra Ana Pastor: “Yo no me rindo ante aquellos que quieren que caigamos en el desánimo. Estoy aquí para darle a España el gobierno que merece y que ya adelanto que es totalmente distinto al actual”. Ayer en Sevilla volvió a incidir en la misma idea: "No soy infalible, pero soy tenaz y no voy a parar hasta que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse".