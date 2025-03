Yolanda Díaz reclama unidad a Podemos: "La gente quiere que caminemos juntas"

Sumar consuma su redefinición como un partido clásico y apuntala como objetivo el de mantener la unidad en la izquierda. La propia Yolanda Díaz planteó este mensaje en el mitin final de la segunda Asamblea celebrada este fin de semana, que ha aprobado la hoja de ruta de tender puentes a fuerzas como Podemos. "La gente quiere que caminemos juntos", defendió la vicepresidenta segunda del Gobierno, que se constituye como principal referencia política de partido, pese a la elección de Lara Hernández y Carlos Martín Urriza como sus sustitutos en la coordinación general.

"Yo sé que hay agoreros en nuestro país, pero la receta la tengo clara: en gallego se dice mistura", señaló la dirigente gallega, en un acto en el Teatro Alcázar de Madrid. "La gente no quiere que pensamos igual, le gusta que tengamos matices. La gente quiere que caminemos juntas", comenzó. "Lo hicimos el pasado 23 de julio", llamando a repetir la fórmula con la que Sumar presentó a las elecciones generales, con una coalición de fuerzas, del que meses después se descolgó Podemos: "Nadie daba un duro por el Gobierno de coalición progresista en España", recordó, antes de advertir que en Sumar "estábamos convencidas de que lo podíamos hacer", dijo, poniendo el acento en la unidad para lograrlo.

La Asamblea también sirvió para ungir a Díaz como líder fáctica del partido y principal referente. "Ella no necesita presentación, es nuestra vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz", fue la introducción que hicieron a la dirigente gallega, dando cuenta de la ascendencia que tiene en la organización. La vicepresidenta sacó pecho de su papel en el Gobierno, constituyéndose como la pata institucional del proyecto político y fijó la tarea de impulsar algunas de las medidas aún por cumplirse, como es la prestación universal por hijo a cargo de 200 euros o el lanzamiento del Estatuto del Becario.

Díaz quiso insistir en su intención de aprobar la reducción de la jornada laboral y llegó a sacar desde el escenario una camiseta de merchandising, de color rosa. "Vamos a hacer esto", dijo, mientras extendía la prensa, donde se podía leer "Trabajar menos para vivir mejor".

Díaz defendió que "no hay un mimbre que movilice más como la esperanza". "No ganamos desde la resistencia, no ganamos desde el miedo", advirtió la vicepresidenta, que llamó a lanzar "la internacional de la esperanza". "No llega con resistir, más que nunca hay que lanzar la agenda social. Más que nunca, avanzar el acuerdo de Gobierno", apuntó.

Yolanda Díaz tampoco pasó por alto la presencia de exdirigentes de Podemos que acudieron a la cita. Entre ellos, Ramón Espinar, Nacho Álvarez, Alejandra Jacinto o Carolina Alonso. La vicepresidenta citó expresamente a la excandidata morada a la Comunidad de Madrid, Jacinto, allí presente, para reivindicar el derecho a la vivienda: "Hay que decirle alas comunidades que las que no apliquen la ley de vivienda, se quedan sin apoyo público", dijo. La vicepresidenta segunda tampoco desaprovechó la ocasión para saludar desde el escenario a Álvarez, que abandonó la política antes de las generales, cuando hizo referencia al equipo económico de Sumar.

Sobre el debate sobre el gasto militar, Díaz insistió en sus críticas a la Comisión Europea, y recordó que "Von der Leyen presenta un plan de rearme que impugna el nacimiento de Europa". "No es el cuánto, es adónde vamos". "No es el momento de rearmar Europa, es el momento de más Europa, de refundar Europa, de la Europa social", proclamó la dirigente gallega: "Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar".

"Es tiempo de acuerdos, de coaliciones"

Intervinieron también los dos nuevos coordinadores de Movimiento Sumar elegidos este sábado, el diputado y exjefe económico de CCOO, Carlos Martín Urriza, y la ex secretaria de Organización, Lara Hernández. En sendas intervenciones, los nuevos líderes orgánicos rindieron honores a Yolanda Díaz, dando cuenta del liderazgo que ostenta, aunque ya no esté en el cargo. Martín Urriza centró su discurso en el ámbito económico, cargando contra las "ideas tóxicas" en esta materia, que "Yolanda Díaz ha consegudo tumbar en su ministerio", poniendo como ejemplo la "mejora de condiciones económicas" mientras "la tasa de paro está en el nivel más bajo".

Lara Hernández, que intervino en último lugar, se dirigió a la vicepresidenta en un claro homenaje: "Estamos aquí gracias a Yolanda. Estamos aquí para avanzar con Yolanda", defendió la nueva coordinadora, ante el aplauso del público. Hernández insistió en la idea que ha empapado toda la Asamblea, la de la unidad, llegando a hacer referencia implícita a Podemos. "Nuestro espacio está llamado a repensarse. Vamos a organizarnos para ser mucho más que un partido", comenzó, antes de defender que "somos más fuertes porque estamos juntas, confiamos las unas en las otras".

La nueva coordinadora de Movimiento Sumar apuntó a que "el tiempo de partidos únicos se acabó, es tiempo de acuerdos, de confluencias, de coaliciones", continuó, antes de asegurar que "hemos aprendido a ganar pero también a aprender a escuchar, a compartir con todas las fuerzas, las que lo hacen hoy y las que lo hicieron el pasado 23 de julio", aseguró, en referencia a los morados, que rompieron con Sumar tras las generales. En este punto, Hernández prometió "humildad, esfuerzo y generosidad".

En la misma idea abundó la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que apuntaló los planes de convivencia entre distintas sensibilidades: "La diversidad de opiniones o la pluralidad territorial son nuestra mayor fortaleza", comenzó. "La política no se hace en soledad". "Construir en común no significa renunciar a la identidad", destacó la diputada asturiana, que puso como ejemplo el grupo en el Congreso, donde conviven distintas fuerzas: "Nos llevamos de esta asamblea en que la voz está en lo colectivo. Sigamos caminando juntas", culminó.

La diputada también confirmó el giro radical de Sumar en su planteamiento, que nació hace un año desdeñando la estructura de partido para apuntalarse en esta asamblea como una formación clásica. "La organización es importante, cuidarla y construirla entre todas es imprescindible". "La existencia de una organización garantiza que el proyecto pervive". Barbero insistió en la vocación de Gobierno de Sumar, admitiendo que "hemos nacido para gobernar".

UGT y CCOO piden unidad

El papel de los sindicatos ha adquirido relevancia en esta Asamblea de Movimiento Sumar, que tiene como uno de sus ejes precisamente el vínculo con los movimientos sociales y sindicales. En el mitin de cierre intervinieron los líderes de UGT y de CCOO, que reclamaron unidad a la izquierda para permitir la continuidad del Gobierno progresista.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, llamó a abrir "una nueva etapa de la izquierda" para y defendió que "para nosotros la asamblea de Sumar no es una más", defendiendo que "vosotros sois una fuerza clave". "Las clases populares necesitan que Sumar despliegue las alas", continuó Álvarez.

El sindicalista defendió que "Nunca los derechos sociales habían avanzado tanto que en este periodo que vivimos con este periodo de progreso", defendió, asegurando que "Sumar tiene una parte importantísima".

Álvarez quiso mostrar su respaldo a Yolanda Díaz en un momento en que su perfil es cuestionado por Podemos, que aspiran a situar como candidata a Irene Montero. Así, el dirigente le agradeció "personalmente el trabajo que está realizando en el ministerio", y se deshizo en halagos hacia la vicepresidenta segunda, "una mujer que no se arruga, valiente, que nunca da por perdida una batalla". "Las organizaciones son muy importantes pero al final están dirigidas y son extendidas a través de personas y le quiero agradecer a Yolanda ese trabajo que ha hecho".

El líder de UGT llamó a la izquierda a la unidad y cargó implícitamente contra Podemos, que en los últimos meses ha rechazado cualquier alianza con Sumar: "Dejemos de mirarnos hacia dentro, que la izquierda deje de buscar elementos que nos distraigan y no nos lleven a nuestros objetivos que no tienen que ser otros que mejorar la calidad de vida de los trabajadores".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, también intervino para advertir de que "hay dos actitudes que no se pueden permitir en la izquierda"; y criticó en primer lugar "la de asumir la derrota". "Es un espejismo pensar que como está escrito, lo mejor es organizando la resistencia", deslizó, en un mensaje que bien podría dirigirse también a Podemos, que desde hace meses está en una estrategia de guerra abierta contra el gobierno de coalición, para desgastar a Sumar y ganar espacio a la izquierda del PSOE.

En segundo lugar, Unai Sordo volvió a llamar a la unidad de fuerzas progresistas, y llamó a "construir espacios de unidad para dar la batalla". "El escenario de unidadd social y política es una de las tareas que esta fuerza y otras tiene que emprender", advirtió. "Hay que configurar un proyecto de unidad y estoy seguro de que lo va a hacer Sumar".