PP y Vox pasan el rodillo y dejan fuera a los socialistas de la Mesa de las Corts por primera vez en 40 años

El PSPV se quedó ayer sin representación en la Mesa de las Corts por primera vez en las once legislaturas que acumula el autogobierno valenciano. PP y Vox agregaron a su entente presupuestaria una clase práctica y la mayoría conservadora impulsó a la diputada popular, Magdalena González de la Red, como vicepresidenta segunda del parlamento valenciano ocupando el cargo que desde el inicio de legislatura hasta el pasado enero ejercía la exconsellera de Justicia en el Consell, Gabriela Bravo.

Las 53 papeletas con el nombre de González de la Red superaron a los 45 que reunió la socialista María José Salvador que contó con el insuficiente apoyo de Compromís. La formación, principal partido de la oposición y segundo con más representación, se queda así fuera del órgano de dirección de la cámara valenciana, lo que consideraron un "ataque directo contra la democracia valenciana".

Desde el momento en que dimitió Bravo, el PSPV exigió al PP que no presentara candidatura apuntando al respeto de la representación que salió en la Mesa en la sesión inaugural de las Corts. No obstante, los populares pusieron como condición negociar la renovación de los órganos estatutarios, bloqueados desde hace más de dos años, algo que no ha sucedido, demostrando que los puentes entre los dos principales partidos están absolutamente rotos tras la dana.

De hecho, el PPCV registró el nombre de González de la Red ayer minutos antes de empezar el pleno. Según indicó su síndic, Juanfran Pérez Llorca, esperaron hasta el último momento para pactar con el PSPV la sustitución de aquellos miembros en entes consultivos que estén fallecidos como ocurre con SantiagoGrisolía en el Consell de Cultura o Marcela Miró, en la Sindicatura de Comptes. Y dejó la puerta abierta a votar a devolver el cargo en la Mesa al PSPV si los socialistas pactan los órganos estatutarios.

"Tiro en el pie"

El otro movimiento respecto a este puesto, casi tan difícil como el anterior, podría llegar desde la justicia. Los socialistas anunciaron que presentaran un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hay un precedente en la cámara autonómica de Madrid que podría beneficiarles. Más Madrid denunció algo similar en 2019, cuando pese a ser la cuarta formación más votada en las elecciones se quedaron fuera de la Mesa mientras que Vox, quinta fuerza, sí entró tras pactar con PP y Ciudadanos. El tribunal de garantías le dio la razón a Más Madrid, pero no tuvo efecto al haber acabado la legislatura.

Pero hasta que haya cambios bien por pacto político o bien por decisión judicial, la entrada de González de la Red deja al PP con tres de los cinco miembros de la Mesa, es decir, con la mayoría absoluta en la misma y dejando a la presidenta Llanos Massó, de Vox, sin el voto de calidad decisivo. Ante ello, Compromís se mostró sorprendido por "el tiro en el pie" de los voxistas apoyando la maniobra del PP pese a que su principal representante pierda esa capacidad de ser determinantes en caso de empates.