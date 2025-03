El TC anula el voto delegado de Puigdemont, pero salva la constitución del Parlament

El Tribunal Constitucional ha anulado los votos delegados que emitieron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del 'exconseller' Lluís Puig durante el pleno del Parlament del pasado 10 de junio del año pasado, cuando se constituyó la Cámara catalana esta legislatura bajo la presidencia de Josep Rull. No obstante, el acuerdo al que se sumaron ambos se mantiene al no haber sido determinantes para alcanzarlo, informaron a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.

El pleno de la corte de garantías ya había anulado otros votos delegados; última vez fue el emitido también por Lluís Puig, solo cinco días antes de que tuvieran en cuenta los de los dos políticos procesados en rebeldía por malversación en el 'procés'. Pese a ello la Mesa cuyos miembros fueron elegidos por motivos de edad para que la Cámara catalana echara a andar esta legislatura decidió aceptar los de los diputados que no podían acudir a la sesión sin riesgo de ser detenidos.

Se trata de un caso de aplicación de doctrina, porque no hay margen para contabilizar los votos de quienes están procesados en rebeldía en un procedimiento. No se anulará el acuerdo en el que votaron, porque su apoyo no fue determinante para alcanzarlo.