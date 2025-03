Directo | La exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal: "Yo no he impulsado ninguna 'Operación Cataluña', que es una ficción”

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedalcoincidió con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en negar más 'Operación Cataluña' que el 'procés' indepenentista. “Yo no he impulsado ninguna 'Operación Cataluña', que es una ficción”, aseguró la exresponsable del PP, que admitió entre seis y nueve reuniones con el excomisario José Manuel Villarejo, cuya "calidad como persona" se conoció mucho después, y como había declarado ante el juez Manuel García-Castellón, aseguró que nunca le aportó información que no fuera de dominio público.

Pese a basar sus respuestas en que se fía más "de su memoria" que en lo que pueden publicar los medios a partir de las agendas de Villarejo o en audios, cuya custodia no se ha controlado y que pueden estar maniputados. Y aunque no recordaba términos de supuestas conversaciones sí negó categóricamente que hubiera propuesto a Villarejo entrevistarse con la que era líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, que comparecerá a continuación.

Tuvo que dejar los monosílabos con los que intentó responder a las preguntas de los diputados, para recordar que se reunió con Villarejo cuando todo el mundo lo hacía, porque quería saber de dónde salían las filtraciones que se producían del procedimiento abierto por corrupción contra la que había sido alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que cree que "murió del ataque que sufrió".

"Yo no he encargado nada que se llame 'Operación Cataluña' ni para hablar con jueces, ni con policías, porque mi competencia no es policial", se revolvía periódicamente Cospedal cuando los diputados intentaban enfrentarla a los audios grabados por Villarejo de sus encuentros.

"Bajo mi mandato a esa señora no se le pagó", en referencia a pagos a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Vicky Álvarez, que denunció de la mano de Villarejo que el primogénito del expresidente catalán llevaba electivo a Andorra.