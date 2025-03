Yolanda Díaz acusa a Montero de intentar "bloquear el debate" de la tributación del SMI con el "privilegio" del veto: "Ha fracasado en su política"

Yolanda Díaz endurece su ofensiva contra María Jesús Montero por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y le acusa de intentar "bloquear el debate" ante la soledad del PSOE en el Congreso de los Diputados, después de que el Ministerio de Hacienda confirmase en las últimas horas que vetará las tres iniciativas presentadas para impedir que el nuevo SMI tenga que pagar IRPF. Para Díaz, ese veto es "un privilegio" y supone asumir el "fracaso "de la propuesta socialista: "Nosotros levantaremos ese veto".

"Lo que está haciendo la ministra de Hacienda es bloquear un debate", señaló la vicepresidenta segunda del Gobierno en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, justo antes de insistir en la soledad del PSOE en este asunto. "Toda la Cámara piensa como piensa Sumar". "Fíjese que nunca estamos de acuerdo en una materia tan delicada como son los ingresos públicos los impuestos", volvió a defender.

"Cuando alguien acude a un veto, es que ha fracasado su política. Y yo soy una demócrata"

"Todas las formaciones políticas están de acuerdo con la posición que defiendo yo", insistió por tercera vez, en un intento de sacar músculo frente a Hacienda, que se mantiene firme en su intención de hacer tributar por primera vez a los perceptores del SMI, que hasta ahora no habían tenido que hacerlo al elevar el mínimo exento de tributación conforme se subía el salario mínimo.

"El mecanismo que está utilizando la ministra de Hacienda es como una especie de privilegio, que es un veto. Es 'no dejo que esto se discuta'", continuó Díaz, que pasó a certificar el fracaso de la vicepresidenta socialista: "A mí me parece que cuando alguien acude a un veto, es que ha fracasado su política. Y yo soy una demócrata, gano o pierdo las votaciones".

La máxima dirigente del ala minoritaria de la coalición insistió en sus próximos pasos: "Democráticamente, levantar ese veto para que la Cámara pueda discutir. Si la cámara después dice que los trabajadores y las trabajadoras con esta renta tan exigua tienen que tributar, lo ha dicho el pueblo español, pero nosotros vamos a levantar ese veto".

La vicepresidenta segunda ha confiado en alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno, pero ha advertido de que en caso de no haberlo "vamos a hacer democráticamente lo que es correcto", en referencia a votar junto al PP en la Mesa del Congreso para levantar el veto que presente la ministra de Hacienda. Ha advertido, eso sí, que le parece "muy extraño" el hecho de que la ministra "diga 'me niego a negociar'". "Imagínese que yo me siento una y digo, "No, Sr. Garamendi, yo no me muevo de mi posición'. Sería incomprensible." .

